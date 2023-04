كيم كارداشيان توظف أسماء بارزة في "وول ستريت" لشركتها للأسهم الخاصة

عيّنت شركة الأسهم الخاصة التي تمتلكها كيم كارداشيان، 6 من المتخصصين في الصناعة المالية، بما في ذلك رئيسة العمليات الجديدة التي عملت سابقاً في شركة الاستثمار البديل العملاقة "أبولو غلوبال مانجمنت".

ولدى "SKKY Partners" الآن ما يقرب من 12 موظفاً، وتتوقع أن يتجاوز العدد 15 بحلول نهاية هذا العام، وفقاً للشريك السابق لمجموعة "كارليل غروب"، جاي سامونز، الذي شارك في تأسيس الشركة مع كارداشيان العام الماضي.

وقالت كارداشيان، البالغة من العمر 42 عاماً، في بيان: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في غضون بضعة أشهر فقط ونتطلع إلى رؤية استثماراتنا الأولى تتحقق"، مؤكدة أن الشركة لديها "فريق متنوع بشكل لا يصدق وثقافة ديناميكية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويضم الفريق 6 من النساء، حيث عملت مديرة العمليات الجديدة للشركة، كايتلين ماي، سابقاً في "Apollo"، و"سيتي غروب"، و"Putnam Investments"، حيث شغلت منصب رئيس إدارة المؤسسات العالمية.

وتستثمر شركة "SKKY" التي تتخذ من بوسطن مقراً لها في المنتجات الاستهلاكية وصناعة الإعلام، وتعمل "كارداشيان"، و"سامونز" كشركاء إدارة مشاركين ومؤسسين مشاركين.

وبينما اشتهرت "كارداشيان" لأول مرة ببرنامج تلفزيون الواقع "Keeping Up With the Kardashians"، أطلقت أيضاً عدداً من الأنشطة التجارية بما في ذلك شركة الملابس الداخلية "Skims".

ووظفت الشركة الجديدة أيضاً ريانكا غانغولي، التي كانت تعمل سابقاً في شركة بلاكستون، كشريك أول. وانضمت آشلي باكستر، التي عملت في شركة استثمار النمو "Stripes"، كشريك. فيما انضم المدير المالي، مارك أورسو، من "Petra Funds Group"، وفي العام الماضي أضافت الشركة ديفيد بريسكي، كمدير إداري، من "Permira".