"العصر الذهبي" لأموال شركات النفط العملاقة يعيد صناعة الصفقات إلى جدول الأعمال

استخدمت شركات النفط العملاقة المكاسب غير المتوقعة في العام الماضي من ارتفاع أسعار الطاقة لإغراق المستثمرين بالمكافآت وسداد الديون. ومع استمرار تدفق الأموال في عام 2023، فإن السؤال هو ما إذا كانوا سيجدون المزيد من الاستخدامات المغامرة لأموالهم.

وفي حين أن انخفاض أسعار النفط والغاز يعني أنه من غير المرجح أن تتكرر الأرباح القياسية التي شوهدت في عام 2022 عندما تبدأ الشركات الكبرى في الإعلان عن أرباح الربع الأول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإن التدفقات النقدية الأساسية لا تزال أعلى بكثير من المعايير التاريخية.

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فبعد استخدام عمليات إعادة الشراء لتقليص حجم الأسهم القائمة بنسبة تصل إلى 8% إجمالاً وسداد الديون بمقدار 87 مليار دولار العام الماضي، قد تكون هذه هي اللحظة المناسبة لشركات النفط الكبرى لمواصلة النمو من خلال الصفقات الكبيرة. وتظل هذه الفرضية صحيحة إذا كان الخلاف بين روسيا والغرب حول غزو أوكرانيا قد خلق حالة طبيعية جديدة حيث تظل أسعار الوقود الأحفوري مرتفعة على المدى الطويل، وفقاً لما ذكره الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة في "جي بي مورغان"، كريستيان مالك.

ومن المتوقع أن تكون أكبر شركات النفط الغربية قد حققت صافي دخل معدل قدره 36.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وفي حين أن هذا انخفض بأكثر من 40% عن مستويات الذروة المسجلة في الربع الثاني من عام 2022، فإنه لا يزال يمثل سابع أعلى مستوى تم تسجيله منذ عمليات الاندماج الضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي أنشأت الشركات في شكلها الحالي.

بدورها، قالت المحللة في باركليز بي إل سي، ليديا رينفورث: "إنهم ما زالوا يولدون قدراً غير عادي من التدفق النقدي الحر.

ويشمل الإجمالي تقديرات أرباح، "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"بي بي"، و"توتال"، والتي ستبدأ موسم نتائج الأعمال في 27 أبريل.

لقد أوجدت الزيادة في أسعار الطاقة فائضاً في السيولة يمكن أن يسمح للشركات باستثمار مبالغ أكبر في مشاريع أكبر وأكثر طموحاً، لكن الصناعة لديها سجل غير مكتمل في تحقيق عوائد جيدة من مثل هذه المشاريع. بدلاً من ذلك، أعطت شركات النفط العملاقة الأولوية لإعادة الأموال إلى المساهمين.

وزادت شركة "شيفرون" إعادة الشراء بنسبة 17% إلى 17.5 مليار دولار بالفعل هذا العام بينما رفعت "إكسون" معدل إعادة الشراء عدة مرات العام الماضي إلى نفس مستوى منافستها الأميركية الأصغر. وأعلنت كل من شركتي "Shell"، و"BP" عن زيادة توزيعات الأرباح وإعادة الشراء في وقت سابق من هذا العام عند الإبلاغ عن أرباح الربع الرابع.

ولكن مع وجود الكثير من النقد في الميزانيات العمومية، وتقييمات الأسهم المرتفعة نسبياً، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لشراء منافسين أصغر. حيث ستضيف عمليات الاستحواذ الإنتاج والاحتياطيات في وقت يبدو أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يضعون حداً أدنى لسعر النفط مع خفض مفاجئ للإنتاج في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من هذا الشهر أن "إكسون"، التي أعربت عن اهتمامها بعمليات الاستحواذ في حوض بيرميان، أجرت محادثات مبكرة مع شركة "بايونير ناتشورال ريسورسز"، وهي الصفقة التي ستجعل إكسون أكبر منتج في الحوض بعيداً عن المنافسة، وتوسع المدى الزمني لمواقع الحفر عالية المستوى من حوالي 12 عاماً إلى أكثر من 40 عاماً، وفقاً لشركة Rystad Energy.

وبالتأكيد لن تكون الصفقة رخيصة، نظراً لقيمة شركة بايونير التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وقد يكون لدى شركة إكسون سبب لتوخي الحذر.

وقال محللو مورغان ستانلي بقيادة ديفين ماكديرموت في مذكرة: "لقد مرت 3 سنوات فقط منذ أن اضطرت إكسون إلى الاعتماد بشدة على ميزانيتها العمومية للحفاظ على توزيعات الأرباح خلال هبوط الأسعار الوبائي". "سوف نتفاجأ إذا استخدمت الإدارة قدرتها الفائضة في عملية استحواذ كبيرة عند نقطة عالية نسبياً في دورة الأسعار".

وحتى الآن، أشارت الشركات الأوروبية الكبرى إلى إحجامها عن ملاحقة عمليات الاستحواذ. قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة BP، إنه يمكن أن يفكر في "عمليات الدمج والاستحواذ الذكية لإضافتها إلى محفظة الإنتاج الحالية".

فيما أخبر رئيس شركة شل المحللين في وقت سابق من هذا العام أنها لن تسعى إلى صفقات كبيرة، وبدلاً من ذلك تعطي الأولوية لمدفوعات المساهمين. وقد تأتي أي تغييرات استراتيجية لـ "شل" في وقت لاحق من هذا العام عندما يقدم الرئيس التنفيذي الجديد وائل صوان أول عرض تقديمي كبير له للمستثمرين في يونيو في نيويورك.

وتركز كلتا الشركتين على سد فجوة التقييم التي انفتحت بينهما وبين منافسيهما في الولايات المتحدة من خلال زيادة تحسين عوائد المساهمين.

وحتى لو كان الانضباط هو شعار اليوم، يمكن أن تتغير المواقف مع استمرار تدفق الأرباح في هذا العام.

من جانبه، قال المحلل في "بلومبرغ إنتيلجينس"، ويل هاريس: "لقد تم تحقيق أهداف الرفع المالي الآن، مما يمهد الطريق لفائض السعة النقدية الحرة التي من المحتمل أن تفتح نافذة لعمليات الاندماج والاستحواذ، إما في تحويل الطاقة أو النفط والغاز.