دولة عربية تحتاج 600 سنة فيها حتى تصبح مليونيراً!

يراود حلم الثراء الجميع، لكن أن تصبح مليونيرا فإن ذلك يستغرق سنوات، إلا أن هذه الفترة قد تطول وتقصر حسب البلد التي تعيش فيها.

رصدت دراسة مشتركة أعدها موقع "نومبيو" و"Picodi.com"، أن سويسرا تتصدر القائمة بأقل عدد سنوات مطلوبة حتى يملك الشخص مليون دولار أميركي بـ14 سنة و3 أشهر، ثم سنغافورة بـ16 عاما و11 شهرا.

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وأشارت الدراسة إلى أن الشخص حتى يصبح مليونيرا في الولايات المتحدة الأميركية فإنه يحتاج إلى 19 سنة و10 أشهر.

وتتجاوز المدة 600 عام حتى يصبح الشخص في مصر مليونيرا.

واستندت الدراسة إلى متوسط الأجور في دول العالم وعدد السنوات التي يحتاجها الشخص ليصل مجموعة ما يجنيه إلى مليون دولار.