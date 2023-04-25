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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تصعد للجلسة الخامسة على التوالي وسط سيولة قوية

خبير: توقعات إيجابية بتسجيل سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية

دبي - العربية.نت
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واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع مؤشر "تاسي" للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.91%، أو 101.54 نقطة ليغلق عند مستوى 11265 نقطة.

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وقال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن السيولة وأداء السوق السعودية انتصرا على كل حالات التشاؤم خلال شهر أبريل، وهي حالة تستحق الدراسة.

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وذكر العليان في مقابلة مع "العربية"، أن هذا يعتبر مؤشراً على ارتفاعات قادمة، وسط توقعات إيجابية بأداء قوي لشركات الاتصالات والتعليم.

وسجلت السيولة ارتفاعا قويا في جلسة اليوم لتبلغ قيم تداولات السوق الرئيسية 6.29 مليار ريال، عبر التداول على نحو 214.6 مليون سهم.

وارتفعت أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 64 شركة من إجمالي 224 شركة.

وكانت أسهم شركات: تهامة، أسترا الصناعية، الصناعات الكهربائية، أسواق العثيم، العبد اللطيف الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 7.67% و5.94%، أما أسهم شركات "إم آي اس"، ساب، جرير، صدر، أسمنت تبوك، الأكثر انخفاضًا بختام التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.62% و 1.93%.

فيما كانت أسهم شركات: الكثيري، أمريكانا، أرامكو، زين السعودية، "إس تي سي" الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: سابك، أرامكو، "إس تي سي"، الراجحي، "سابك للمغذيات" الأكثر نشاطًا في القيمة.

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