اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

سهم "إعمار" يتكبد خسائر قوية مع ترقب نتائج الربع الأول

مؤشر سوق دبي المالي تراجع 0.47%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أسهم شركة "إعمار" العقارية في سوق دبي المالي بنسبة 2.5% عند سعر 5.85 درهم، عند الإغلاق في جلسة اليوم الأربعاء.

وبلغت قيمة التداولات على سهم "إعمار" نحو 57.2 مليون درهم، عبر التداول على نحو 9.86 مليون سهم.

مادة اعلانية

كان مساهمو شركة "إعمار" قد وافقوا خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 17 أبريل 2023، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% ما يعادل 25 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2022، ويكون تاريخ الاستحقاق 27 أبريل الجاري.

تراجع أرباح "ألفابيت" 9% إلى 15 مليار دولار في الربع الأول شركات غوغل تراجع أرباح "ألفابيت" 9% إلى 15 مليار دولار في الربع الأول

من جانبه، قال خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، إن سهم "إعمار" شهد تراجعاً ملحوظاً في جلسة اليوم، رغم عدم وجود مستجدات بشأن السهم.

وأضاف ياسين، في مقابلة مع "العربية"، أنه وسط ترقب لنتائج "إعمار" للربع الأول من العام الجاري، قد يكون البعض اكتشف أن النتائج ليست بقوة الربع الأول من العام الماضي، وربما أثر ذلك على أداء السهم، رغم غياب أي مؤثر على السعر.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.64% عند مستوى 3483.73 نقطة. وبلغت قيمة التداولات نحو 344.98 مليون درهم عبر التداول على نحو 145.69 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: وضعنا خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الفارين في السودان الأمم المتحدة: وضعنا خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الفارين في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط