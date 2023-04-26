دور روسيا في إمدادات الغاز العالمية مرشح للتراجع.. لهذه الأسباب!

توقع محللون أن يتضاءل دور روسيا كلاعب عالمي في مجال الطاقة، فيما ستكون الولايات المتحدة وقطر من بين مجموعة كبيرة من الدول على استعداد لملء مكانها.

وقال مدير الطاقة والمناخ والموارد الطبيعية في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، هينينغ غلويستين: "من شبه المؤكد أن حصة روسيا العالمية من الغاز الطبيعي المسال ستنخفض هذا العقد". وأشار إلى أن دورها في مجال الغاز الطبيعي المسال كان يتراجع حتى قبل غزو البلاد لأوكرانيا العام الماضي، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، بعد أن أدت العقوبات الغربية، التي نتجت عن هجومها على جارتها أوكرانيا، إلى استنزاف معظم الاستثمار الأجنبي من قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

فيما يرى مدير ستاندرد آند بورز في جنوب وجنوب شرق آسيا للغاز، تشي تشن تشونغ، أن عدم قدرة روسيا على شراء وحدات التسييل (التي تتيح تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال) ستعيق طموحاتها.

وقال تشونغ: "في هذا العقد، سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لروسيا توسيع قدرتها على التسييل نظراً للعقوبات الواسعة التي تم فرضها على البلاد".

وأضاف أن الطاقة الإجمالية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في روسيا لإنتاج الغاز الطبيعي ستبقى ثابتة عند 37 مليون طن خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحلول عام 2030، سينمو إجمالي قدرة الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 50% لتصل إلى 671 مليون طن سنوياً - ومن المتوقع أن تنخفض حصة روسيا منها إلى 5% مقارنة مع النسبة الحالية البالغة 6.7%.

مكانة روسيا الآخذة في التناقص

وفي عام 2021 قبل غزوها لأوكرانيا، كانت روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، وكذلك رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد أستراليا وقطر والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تملأ هذه الدول فجوة الغاز - إلى جانب دول أخرى.

وقال تشونغ: "سنشهد المزيد من التركيز على أماكن أخرى مثل الولايات المتحدة وموزمبيق وأستراليا".

وفي النصف الأول من عام 2022، تفوقت الولايات المتحدة على قطر وأستراليا لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة، نقلاً عن بيانات من منظمة "Cedigaz" غير الربحية.

وبحلول عام 2030، يتوقع تشونغ أن تستحوذ الولايات المتحدة على 25% من السعة العالمية للغاز الطبيعي المسال، وأن تستحوذ قطر على 19%.

كما أشار هينينغ من أوراسيا إلى الولايات المتحدة وقطر باعتبارهما "المستفيدين الرئيسيين" حيث تراجعت روسيا عن النظام البيئي للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال: "تم تسريع المشاريع الجديدة والتوسعات في المنشآت القائمة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى التوسع الهائل في حقل الشمال القطري بشكل كبير مع دخول أوروبا في سوق الغاز الطبيعي المسال العام الماضي".

وإلى جانب الولايات المتحدة وقطر، فإن شرق البحر المتوسط مدرج أيضاً على قائمته حيث أن المنطقة مناسبة جغرافياً لاستبدال الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى دول جنوب أوروبا، وخاصة إيطاليا واليونان وكرواتيا.

وأضاف هينينغ: "الغاز الطبيعي المسال في شرق إفريقيا بما في ذلك موزمبيق وربما تنزانيا أيضاً قد يستفيد أيضاً".

مكان تناقص الغاز الطبيعي المسال؟

ومع ذلك، فقد حذر من أن "نافذة الفرصة ضيقة نسبياً" بالنظر إلى دافع أوروبا لتقليل استهلاك الغاز الإجمالي من خلال القيود القادمة على الاستخدام والاستثمار في مصادر الإمداد المحلية البديلة.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن خطة "REPowerEU" بعد وقت قصير من بدء الحرب الأوكرانية، بهدف زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 45% بحلول نهاية العقد. وقال المدير الإداري لأبحاث الأسهم في بنك الاستثمار ريموند جيمس، بافيل مولتشانوف، إن هذا يتوافق مع جدول أعمال إزالة الكربون طويل الأجل لقانون المناخ الأوروبي.

وقال "توسع الطاقة المتجددة يعني أن دور الغاز، ناهيك عن الفحم، يتضاءل بمرور الوقت".