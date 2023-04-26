بريطانيا تمنع استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن" بـ75 مليار دولار

منعت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة استحواذ "مايكروسوفت" على شركة "Activision Blizzard" المطور وراء لعبة "Call of Duty" والبالغة قيمتها 75 مليار دولار، في ضربة قاتلة محتملة لأكبر صفقة لعملاق البرمجيات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق يوم الأربعاء، إنها تعتقد أن الشركة سيكون لها دوافع تجارية لجعل ألعاب "أكتيفيجن" حصرية لخدمة الألعاب السحابية الخاصة بها.

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بدورها، صرحت "أكتيفيجن" بأن القرار "يتعارض مع طموحات المملكة المتحدة في أن تصبح دولة جذابة لبناء أعمال تكنولوجية" وتشكل "ضرراً لمواطني المملكة المتحدة، الذين يواجهون آفاقاً اقتصادية قاسية بشكل متزايد".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكتيفيجن، بوبي كوتيك، إن القرار "بعيد كل البعد عن الكلمة الأخيرة في هذه الصفقة". وانخفضت أسهم أكتيفيجن بنسبة 11% في تعاملات ما قبل السوق. وإذا تم إبرامها، فستكون صفقة أكتيفيجن أكبر عملية استحواذ لشركة مايكروسوفت وتجعلها ثالث أكبر شركة ألعاب من حيث الإيرادات، بعد "تينسنت" الصينية، و"سوني" اليابانية.

وسيتعين على "مايكروسوفت" دفع رسوم تصل إلى 3 مليارات دولار إذا انهارت الصفقة.

وجادلت هيئة المنافسة والأسواق "CMA"، بأن "مايكروسوفت" فشلت في معالجة مخاوفها بشأن حماية الابتكار في سوق الألعاب السحابية الناشئ. لكن براد سميث، نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" ورئيسها، قال إن مجموعته "تظل ملتزمة تماماً بهذا الاستحواذ وستستأنف على القرار"، محذراً من أن القرار "لا يشجع الابتكار التكنولوجي والاستثمار في المملكة المتحدة"، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف "سميث" أن قرار الهيئة التنظيمية يعكس "فهماً خاطئاً لهذا السوق والطريقة التي تعمل بها تقنية السحابة ذات الصلة".

كانت الشركات تأمل في طمأنة هيئة أسواق المال بأن اتفاقيات الترخيص الموقعة مع منصات الألعاب السحابية ستكون كافية لإرضاء الهيئة الرقابية. ومع ذلك، في تحديث يوم الأربعاء، قال المنظم إن الحل يحتوي على "أوجه قصور كبيرة" بالنظر إلى الطبيعة سريعة الحركة لسوق الألعاب السحابية.

وقال منظم المنافسة في المملكة المتحدة إن "مايكروسوفت"، التي تمثل حوالي 60 إلى 70% من خدمات الألعاب السحابية، ستتحكم في الألعاب الرئيسية مثل Call of Duty وOverwatch وWorld of Warcraft. وقالت إن "أكتيفيجن" كانت ستبدأ في تقديم ألعاب على خدمات الألعاب السحابية دون دمج "مايكروسوفت" - وهو أمر لطالما رفضته أكتيفيجن.

كان المطور في السابق متردداً في ترخيص امتيازاته لخدمات الاشتراك، وأخبر المنظم البريطاني أنه متشكك في هذه السوق. خلال التحقيق، أبرمت "مايكروسوفت" صفقات ترخيص مدتها 10 سنوات مع خدمات البث بما في ذلك خدمة "GeForce Now"، و"Boosteroid" من "Nvidia"، بالإضافة إلى التعهد بجلب "Call of Duty" إلى أجهزة "Nintendo Switch"، في محاولة لإثبات أن امتلاك "أكتيفيجن" من شأنه أن يوسع توافر الشركة الألعاب، بدلاً من تقييدها.

وقال أحد المساهمين في "أكتيفيجن" لصحيفة "فايننشال تايمز" إن "مايكروسوفت" "ستستخدم بالتأكيد كل وسيلة للقتال، ولكن في نهاية المطاف، هذه الصفقة قد ماتت بالفعل.

وتتوقع الشركة قراراً الشهر المقبل من المنظمين في بروكسل، حيث تخضع الصفقة للتدقيق منذ شهور. حتى الآن كان مسؤولو المفوضية الأوروبية أكثر استعداداً لقبول التنازلات لتصفية الصفقة.

حذرت شركة Sony، مالكة "PlayStation"، الشركة الرائدة في سوق أجهزة الألعاب، باستمرار من أنه سيكون في وضع غير موات إذا حدت "مايكروسوفت" من توافر أحد أكثر الألعاب شهرة في الصناعة.

ومع ذلك، غيرت الهيئة التنظيمية رأيها بشأن المخاطر التي تتعرض لها سوق وحدات التحكم بعد أن سلطت "مايكروسوفت" الضوء على ما قالت إنه أخطاء في النمذجة المالية لهيئة أسواق المال.

وفي النتائج المؤقتة المعدلة الشهر الماضي، قالت هيئة أسواق المال إنها لم تعد تعتقد أن لدى "مايكروسوفت" حافزاً مالياً لقطع وصول منافسي وحدة التحكم إلى اللعبة، والتي جلبت أكثر من 30 مليار دولار من العائدات لـ "أكتيفيجن" على مدار حياتها، بعد مراجعة جديدة.