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"أرامكو" تزيح "مايكروسوفت" وتصبح ثاني أكثر شركة في العالم

موسم الأرباح الاستثنائي وارتفاع أسعار النفط دعما الصعود القوي للسهم

دبي - العربية.نت
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أزاحت عملاق النفط السعودية "أرامكو"، شركة مايكروسوفت الأميركية، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة والبالغة 2.11 تريليون دولار (7.92 تريليون ريال) بعد أن وصل سهم الشركة اليوم الأربعاء إلى مستوى 36 ريالا.

ولا تزال شركة "أبل" تحتفظ بصدارة الترتيب، مع قيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، تليها "أرامكو" (2.11 تريليون دولار)، ثم "مايكروسوفت" (2.05 تريليون دولار).

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جاءت ارتفاعات سهم "أرامكو السعودية" عقب إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر الجاري، عن نقل 4% من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

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وشهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات لخمسة جلسات متتالية حتى يوم أمس الثلاثاء، وتقترب من تحقيق سادس جلسة صعود على التوالي حال إغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء اليوم.

وكانت "أرامكو" قد حققت في 2022 أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5%، لتبلغ 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.

ويشار إلى أن "أرامكو" تعد الشركة الأكثر ربحية في العالم، إذ تتجاوز أرباحها لعام 2022، أرباح كل من "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"إكسون موبيل" مجتمعين، وفقاً لتصنيف موقع "Companies market cap".

أرامكو الثانية عالمياً
أرامكو الثانية عالمياً

وتزامن صعود أسهم "أرامكو" أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات، فضلاً عن تراجع مخزونات الخام الأميركي، على الرغم من التوقعات الاقتصادية العالمية المتشائمة.

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