"غولدمان ساكس" يتوقع صعودا قويا للأسهم الصينية مدعومة بموسم الأرباح

توقع بنك الاستثمار الأميركي، غولدمان ساكس، أن يساعد موسم الأرباح القوي الأسهم الصينية على استعادة الزخم الذي فقدته بعد الموجة الأولية من التفاؤل بشأن إعادة فتح البلاد من عزلة كوفيد.

ومن بين جميع الشركات الصينية التي أبلغت عن نتائج الربع الأول، أعطت 90% توجيهات أرباح إيجابية حتى الآن، ارتفاعاً من المتوسط التاريخي البالغ حوالي 60% إلى 70%، حسبما قال سونيل كول، محلل الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالبنك، لوكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء، واطلعت عليه "العربية.نت". وأضاف أن معظم الشركات قد تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 20%.

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أبلغت غالبية قادة الصناعة الذين أصدروا أرباحاً بالفعل، بما في ذلك شركة صناعة البطاريات "Amperex Technology Co"، وشركة "China Mobile Ltd"، و"Wanhua Chemical"، عن نتائج أقوى من المتوقع.

وتقدم صورة الأرباح المشجعة للمستثمرين الأمل بعد أن أدت التوترات الجيوسياسية إلى انهيار 446 مليار دولار من القيمة في الأسهم الصينية المتداولة محلياً هذا الشهر، مما دفع مؤشر "MSCI China" نحو أسوأ أداء لشهر أبريل منذ عام 2004.

وقال كول إن البيانات الأخيرة "تدعم حقيقة أنه من الممكن أن ترى انتعاشاً قوياً في الأرباح في الصين، وهو ما أعتقد أنه على المدى القريب يمكن أن يقود الأسواق صعودياً". "هذا الأسبوع والأسبوع القادم هو الأكثر أهمية بالنسبة للصين لأنه سيكون شاهداً على الجزء الأكبر من نتائج أعمال الشركات هناك".

وفقاً لتقديرات المحللين التي جمعتها "بلومبرغ إنتيلجنس"، فمن المتوقع أن ترتفع الأرباح الإجمالية للسهم الواحد لأعضاء مؤشر "MSCI China" بنسبة 11% على أساس سنوي باليوان في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول ربع كامل منذ إعادة افتتاح البلاد. يأتي هذا بعد انخفاض استمر 5 أرباع، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 11% في الربع المنتهي في 31 ديسمبر.