ألمانيا في محادثات للحد من تصدير كيماويات الرقائق إلى الصين

تجري ألمانيا محادثات للحد من تصدير المواد الكيميائية إلى الصين التي تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، حيث تكثف برلين جهودها لتقليل تعرضها الاقتصادي للدولة الآسيوية.

ويعتبر الاقتراح جزءا من حزمة من الإجراءات التي تناقشها حكومة المستشار أولاف شولتس والتي من شأنها قطع الطريق على وصول الصين إلى السلع والخدمات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت المصادر، إنه في حالة تنفيذها، ستحد هذه الخطوة الشركات الألمانية مثل "Merck KGaA"، و"BASF SE" من بيع بعض المواد الكيميائية شبه الموصلة إلى الصين.

بدوره، اتخذ شولتس نهجاً أكثر تشدداً تجاه بكين حيث تحاول ألمانيا تحقيق توازن بين دعم المصالح الاقتصادية الضخمة للبلاد في الصين مع مخاوف الأمن القومي وحقوق الإنسان. لكن العلاقات بين أوروبا والصين كانت متوترة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صداقة بلا حدود قبل أسابيع من غزو موسكو لأوكرانيا.

ورفض متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق.

تراجعت أسهم "BASF" إلى أدنى مستوياتها في الجلسة بعد الأخبار لتتداول على انخفاض بنسبة 4.3% في الساعة 12:37 مساءً. في فرانكفورت. وتغيرت شركة "Merck KGaA" قليلاً.

يقوم شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بالتنسيق الوثيق بشأن هذه المسألة مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة، التي تضغط من أجل فرض حظر عالمي على وصول الصين إلى التقنيات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات. وقال مسؤولون في برلين إنه لا يوجد ضغط من واشنطن بشأن هذه المسألة، بل هناك رغبة قوية في العمل معاً وتوحيد الصفوف بشأن الصين.

تعتبر أشباه الموصلات جزءاً أساسياً من سلسلة التوريد العالمية، وتوجد في كل شيء من السيارات والهواتف الذكية إلى الثلاجات، وغالباً ما يصعب الحصول على المواد والآلات اللازمة لإنتاجها. قد يؤدي اختناق خط إمداد محدود بالفعل إلى إحباط قدرة الصين على تطوير صناعتها الخاصة.

وقالت المصادر، إن المحادثات داخل الائتلاف الحاكم بشأن ضوابط التصدير هذه لا تزال في مراحلها المبكرة ويدرك المسؤولون أن أي قرار من هذا القبيل قد يضر بعلاقات العمل مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لألمانيا.

السلع ذات الاستخدام المزدوج

نصح هابيك، وهو أيضاً نائب المستشار، المسؤولين في وزارته بالعمل على مجموعة أدوات من التدابير لتعزيز المرونة الاقتصادية لألمانيا في مجالات معينة وتقليل التبعيات أحادية الجانب على الصين. وقال الناس إن فكرة فرض ضوابط على الصادرات على رقائق الكيماويات هي جزء من هذه المداولات.

وقال أحد الأشخاص إن الطريقة الأسرع والأكثر عملية لتنفيذ ضوابط التصدير هذه هي وضع السلع والخدمات المعنية على قائمة الاستخدام المزدوج الوطنية في ألمانيا، مضيفاً أن الأساليب الأخرى عبر القوائم والمعاهدات الدولية قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وتقيد ضوابط التصدير التجارة في السلع التي يمكن استخدامها في كل من السياق المدني والعسكري. والهدف من قوائم الاستخدام المزدوج هذه هو منع تطوير وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وكذلك الإنتاج الخفي للأسلحة العسكرية التقليدية.

في وقت سابق من هذا الشهر، تبادلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك الانتقادات اللاذعة مع نظيرها الصيني تشين جانج خلال زيارة لبكين، قائلة إن زعزعة تايوان ستكون "سيناريو مروعاً". وتساعد بربوك وشولتس في تشكيل استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات المختلطة.

من جانبها، وافقت هولندا الشهر الماضي على الانضمام إلى الجهود الأميركية للحد من صادرات تكنولوجيا الرقائق إلى الصين. وستعمل الإجراءات الجديدة على كبح جماح صادرات منتجات الطباعة الحجرية "DUV" من شركة "ASML"، مما يضيف إلى القيود الموجودة بالفعل على أحدث آلات الطباعة الحجرية، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج الرقائق الأكثر تقدماً في العالم.

في حين أن ألمانيا لا تمتلك تقنيات متقدمة لصنع الرقائق، فإن شركتي "Merck" و"BASF" تزودان الشركات في جميع أنحاء العالم بالمواد الكيميائية الضرورية اللازمة لصنع أشباه الموصلات. توجد منتجات أو خدمات Merck في كل شريحة تقريباً في العالم، في حين أن BASF هي شركة رائدة في السوق في أوروبا وآسيا، موطن أهم صانعي الرقائق في العالم بما في ذلك شركة "TSMC".

وبدون إمدادات من "Merck" و"BASF"، يمكن أن تواجه الصين المزيد من التحديات في تطوير تقنيات الرقائق المتقدمة وقد تتأثر حتى قدراتها على تصنيع أشباه الموصلات.