بورصة ألمانيا تعرض شراء "SimCorp" الدنماركية مقابل 4.3 مليار دولار

عرضت البورصة الألمانية "Deutsche Boerse AG" شراء شركة "SimCorp" الدنماركية لتصنيع البرمجيات المالية مقابل 3.9 مليار يورو (4.3 مليار دولار) لتوسيع أعمالها في مجال البيانات والتحليلات.

وستدفع البورصة الألمانية 735 كرونة (109 دولارات) للسهم نقداً، وهو ما يمثل علاوة قدرها 39% على سعر إغلاق يوم الأربعاء، وفقاً للبيان.

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وقالت "SimCorp" بشكل منفصل إن مجلس إدارتها يوصي المساهمين بقبول العرض، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتقترح البورصة الألمانية عملية الاستحواذ لتعزيز قطاع البيانات والتحليلات، حيث ترى فرص نمو عالية. وقالت إن عملية الاستحواذ ستولد تآزرات في التكلفة والإيرادات تبلغ 90 مليون يورو مجتمعة للبورصة.

وقفزت أسهم "SimCorp" عندما فتح السوق وتجاوزت سعر العرض لفترة وجيزة. وتم تداول السهم بسعر 735 كرونة اعتباراً من الساعة 9:19 صباحاً في كوبنهاغن. وانخفضت أسهم شركة البورصة الألمانية بنسبة 6.6%، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد.

وتعمل الشركتان معاً منذ عام 2021 عندما دخلت وحدة كونتيجو التابعة لـ "دويتشه بورس" في شراكة مع شركة "SimCorp". واشترطت البورصة الألمانية حد أدنى للقبول يبلغ 50% من الأسهم والأصوات، وقد ضمنت البورصة الألمانية قرض معبري لتمويل الصفقة بالكامل.