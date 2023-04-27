جنسية عربية الثانية عالمياً في الاهتمام بالرحلات البحرية خلف فنلندا

خفض وباء كورونا الأعداد العالمية لركاب الرحلات البحرية في المحيطات من 29.7 مليون في عام 2019 إلى 4.8 مليون في عام 2021.

ومن المتوقع حالياً، أن يشهد حجم الركاب انتعاشاً كاملاً وأن يتجاوز مستويات عام 2019 بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية.

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ويستخدم الرسم البياني الذي أعدته شركة البيانات الألمانية "Statista"، استطلاع آراء المستهلكين لإظهار نسبة الأشخاص في مختلف البلدان الذين حجزوا سفينة سياحية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع، كانت الرحلات البحرية أكثر شيوعاً بين المشاركين الفنلنديين، حيث حجز واحد من كل أربعة أشخاص رحلة. فيما كانت سفن الرحلات البحرية أقل شعبية قليلاً بين سكان السويد والنرويج المجاورتين، حيث قال 15% و11% من المستطلعين إنهم حجزوا رحلة بحرية، على التوالي.

فيما احتلت مصر المرتبة الثانية بواقع 18% من المستطلع آرائهم في التقرير، وهي الدولة الوحيدة في القائمة من خارج أوروبا وأميركا الشمالية.

ولم يحظ هذا النوع من الإجازات باهتمام كبير من البلدان التي شملها الاستطلاع في جنوب أوروبا، مثل إيطاليا (6%) وفرنسا (5%) وإسبانيا (4%).

وسلط تقرير حديث صادر عن "يورونيوز" الضوء على مدن مثل برشلونة التي عانت من خلو مراسيها من السفن السياحية خلال الوباء، والتي تعيد التفكير الآن في سياساتها من أجل التخفيف من آثار السياحة الزائدة.