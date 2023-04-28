"بروج" للعربية: نبحث فرصا للتوسع دولياً عبر الاستحواذات

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" للبتروكيماويات، هزيم سلطان السويدي، إن نتائج "بروج" في الربع الأول من العام الحالي، تأثرت بانخفاض حجم الإنتاج، نتيجة أعمال الصيانة الدورية الشاملة المخطط لها، وتم إنجازها بالكامل وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف السويدي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، أن هناك تحسن في أسعار المنتجات وزيادة الطلب على منتجات الشركة.

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وتوقع العضو المنتدب، استقرار النمو في الطلب لا سيما في الصين والشرق الأوسط، مع البحث عن فرص نمو جديدة عبر التوسع الدولي.

وتابع: "نعمل على استكشاف فرص النمو من خلال التوسع الدولي ومستعدين لجميع الفرص الحقيقية التي تضيف قيمة للشركة وتكون مكملة لخطط النمو".

وأوضح أن "بروج" تركز على الأسواق الجغرافية التي تخدم التوجه الاستراتيجي للشركة، مشيراً إلى المشروع الرئيسي المعلن عنه وهو "بروج 4" والمخطط بدء الإنتاج منه بنهاية 2025، ويضيف 1.4 مليون طن ما يعادل نحو 30% من الطاقة الإنتاجية الجديدة، ويسير العمل فيه وفقاً للمخطط له.

وقال إن تركيز الشركة على أسواق شمال آسيا والشرق الأوسط ومنطقة شبه القارة الهندية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن التوسع عبر الاستحواذ واردة في هذه الأسواق.

تراجعت أرباح شركة بروج بنحو 45% في الربع الأول من هذا العام لتسجل 730 مليون درهم، لتأتي متماشية مع توقعات المحللين. فيما تراجعت إيرادات الشركة بنحو 13% إلى 5 مليارات درهم.

وفي سياق آخر، أكدت "بروج" على التزامها بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بمبلغ إجمالي قدره 4.8 مليار درهم.

وبذلك يبلغ إجمالي توزيع الأرباح لعام 2022 بعد الاكتتاب العام نحو 3.6 مليار درهم.