جولة ثالثة من عطاءات بيع "مانشستر يونايتد" ترفع الصفقة لمستوى قياسي

قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عرضاً نهائياً بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لمانشستر يونايتد، أحد أكثر فرق كرة القدم شهرة في العالم، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك بعدما قدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، عرضه المنافس لمجموعة الشيخ جاسم القطرية، بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة الماضي.

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وقال أحد الأشخاص إن عرض الشيخ جاسم يتكون من مبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني سيذهب للبائعين إذا نجح، بالإضافة إلى مبالغ إضافية لمرافق النادي والاستثمارات الأخرى.

يشار إلى أن صفقة بهذه القيمة ستصنف كأكبر صفقة على الإطلاق تتضمن امتيازاً رياضياً، متجاوزة 4.65 مليار دولار دفعتها العام الماضي مجموعة بقيادة شركة "وول مارت"، و"روب والتون"، لـ "دنفر برونكو" في الدوري الوطني الأميركي لكرة القدم.

وكان من المقرر تقديم عروض الجولة الثالثة من قبل المتنافسين في الساعة 10 مساء الجمعة بتوقيت لندن.

قامت عائلة غليزر، التي تمتلك مانشستر يونايتد حالياً، بتعيين البنك الاستثماري الأميركي "Raine Group" لجذب الاهتمام بفريق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان مهيمناً في السابق. وتعثر النادي في السنوات الأخيرة، وطغى عليه منافسه "مانشستر سيتي".

يذكر أن بنك "رين" كان مسؤولاً أيضاً عن بيع نادي تشيلسي العام الماضي، بينما شهد تشيلسي معركة شرسة بين مقدمي العروض، فيما كان الشيخ جاسم وراتكليف هما الطرفان الوحيدان اللذان أعلنا عن اهتمامهما بشراء مانشستر يونايتد، بعد ارتفاع أسعار الفائدة جنباً إلى جنب مع ما اعتبره الكثيرون تقييماً مفرطاً، مما أدى إلى إبعاد العديد من المزايدين.

وقدمت مجموعة كارلايل، وآريس مانجمنت، وإليوت إنفستمنت مانجمنت، عطاءات منفصلة للتمويل وحصص أقلية في مانشستر يونايتد.