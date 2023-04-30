مؤسس "تويتر" ينتقد إيلون ماسك بشدة.. هذا ما قاله!

انتقد الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة تويتر، جاك دورسي، علانية قيادة إيلون ماسك للشركة في سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، حيث كتب أن "كل شيء يتجه للأسفل"، وأن ماسك "كان يجب أن يبتعد" عن عملية الاستحواذ.

وأثار مستخدمو "Bluesky"، وهي منصة وسائط اجتماعية جديدة صاخبة يتم الترويج لها كبديل محتمل لتويتر، المناقشة. إذ سألوا دورسي عما إذا كان يعتقد أن ماسك هو القائد المناسب لتويتر، فأجاب دورسي بـ "لا".

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وقال: "لا. ولا أعتقد أنه تصرف بشكل صحيح بعد أن أدرك أن توقيته للدخول كان سيئاً. كما لا أعتقد أن مجلس الإدارة كان يجب أن يفرض البيع". وكتب دورسي "اتجه كل شيء جنوباً"، وفقاً لما نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أنه سعيد ببناء منصات وسائط اجتماعية جديدة مثل "Bluesky". ودعم دورسي "بلو سكاي" منذ عام 2019، عندما كان لا يزال يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، ووصف دورسي في السابق ماسك بأنه "الحل الوحيد" للسيطرة على تويتر.

وفي تغريدة من أبريل 2022، قال دورسي إنه يثق في "مهمة ماسك لتوسيع نور الوعي" عبر المنصة. ولكن بعد مرور عام، يبدو أن رأي دورسي قد تغير.

ماسك، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، و"SpaceX"، أثار استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار، الاضطرابات في "تويتر"، في أواخر العام الماضي. حيث خفض الوظائف بصورة حادة، كما أحدث تغييرات شاملة في السياسة، والميزات الخاصة بالمنصة، أدت إلى زعزعة ثقة المعلنين والسياسيين والمشاهير.

وأعلن الكثير علناً عن قرارهم بمغادرة المنصة أو تقليل استخدامها، بما في ذلك إيتلون جون، وجيم كاري، وMTA - وكالة النقل العام في مدينة نيويورك.