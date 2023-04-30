سوق الأسهم السعودية ترفع مكاسبها في أبريل إلى 7%

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر أبريل على ارتفاع شهري بنسبة 6.77% بدعم الأداء الجيد للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بمقدار 717.8 نقطة في أبريل لينهي الشهر عند مستوى 11307 نقطة.

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وأنهى "تاسي" تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.32% بعد تسجيل تداولات بقيمة 5.2 مليار ريال لنحو 174.6 مليون سهم.

سجلت أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 76 شركة من إجمالي 224 شركة.

وقال رئيس المشورة في "GIB" كابيتال عبد الله الحامد، إن سوق الأسهم السعودية سجلت أداء جيدا في شهر أبريل بمكاسب قاربت 7%.

وأوضح الحامد في مقابلة مع "العربية"، أن مؤشر السوق اقترب من القاع في مارس الماضي عقب الأزمة المصرفية وانخفض إلى ما دون 10 آلاف نقطة.

وتابع الحامد، أن القطاعات الأساسية في السوق والمرتبطة بالاقتصاد المحلي شهدت نشاطا ملحوظا لتدعم سوق الأسهم، مثل قطاع الاتصالات حيث ارتفع سهم الاتصالات السعودية "إس تي سي" بنسبة تقارب 15%، كما زاد سعر سهم "موبايلي" بحوالي 20% هذا الشهر.

وفي سياق متصل؛ قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السوق السعودية شهدت ارتفاعا تدريجيا في أحجام السيولة خلال شهر أبريل، على الرغم من المعروف مسبقا من أن التداولات تنخفض في شهر رمضان.

وأضاف "في الأسابيع الثلاثة الماضية وصل متوسط قيم التداولات 5.5 مليار ريال، وهذا يعني تخلص السوق من الآثار السلبية المتعلقة بأسعار الفائدة".

وأكد أن السوق السعودية تستفيد من الزخم الاقتصادي في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة وارتفاع أعداد السياح بشكل كبير جدا، وموسم العمرة، حيث ارتفعت نسب الإشغال في فناق مكة والمدينة خلال موسم العمرة إلى 100%.

وقال "السوق تنظر للاقتصاد السعودي كمحرك رئيسي. كما أن صافي مشتريات الأجانب وصل 1.2 مليار ريال خلال 3 أسابيع من شهر أبريل، وهذا يعبر عن ثقة المستثمرين الأجانب".