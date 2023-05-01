صندوق الاستثمارات بصدد الاستحواذ على 30% من أسهم "المسافر" بـ 1.55 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات السياحية في شركة "المسافر" فهد العبيلان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن صندوق الاستثمارات العامة وقع اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على 30% من أسهم شركة "المسافر" بقيمة 1.554 مليار ريال.

وأضاف العبيلان، أنه تم تقييم شركة "المسافر" بقيمة مليار دولار.

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وأوضح أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى إثراء القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.

وكشف أن السفر الداخلي في المملكة شهد نموا بنسبة 50% عن عام 2019، بدعم من عمليات التنشيط السياحي التي تقوم بها الهيئة السعودية للسياحة، فضلا عن إعلان المواسم وارتفاع الخدمات السياحية في المملكة.

وبين أن مدن مكة وجدة والرياض كانت أكثر وجهات السفر الداخلي، فيما احتلت بانكوك وإسطنبول أفضل الوجهات الدولية للسعوديين والخلجيين.

وذكر أن المملكة شهدت زيادة في حجوزات فنادق الخمسة نجوم لتشكل حاليا نحو 40-42% من إجمالي الحجوزات الفندقية بالمقارنة بعام 2019.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً على شركات تشغيل الطيران منخفض التكلفة في السوق السعودي والخليجي.