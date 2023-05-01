مصر.. تعرف على الزيادات بأسعار السلع المدعمة

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، قررت اعتباراً من اليوم الاثنين، رفع أسعار جميع السلع المدعمة تقريبا لحاملي البطاقات التموينية.

ومن المقرر أن يرتفع سعر زجاجة زيت الطعام بنسبة 20% إلى 30 جنيها، من 25 جنيها. كما سيرتفع سعر الكيلو غرام من الأرز بنسبة 14% إلى 12 جنيها، من 10.5 جنيه.

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أيضاً، من المقرر رفع سعر كيلو السكر بنسبة 20% إلى 12.6 جنيه، ارتفاعا من 10.5 جنيه. كما سيرتفع سعر المعكرونة إلى 13 جنيها للعبوة وزن 800 غرام وإلى 6.5 جنيه للعبوة وزن 400 غرام. وسيرتفع سعر العدس بسعر 21 جنيها للعبوة وزن 500 غرام. كما سيرتفع سعر عبوة الشاي وزن 40 غراما إلى 5 جنيهات.

وكانت الوزارة قد أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستبدأ قريبا في رفع الأسعار بشكل تدريجي سعيا لخفض فاتورة الدعم وخفض التكاليف. وبررت الوزارة هذه الخطوة، بأنه دون مثل هذه الزيادات في الأسعار "لن تتمكن الحكومة من تمويل أو توفير هذه السلع".

وقالت المصادر في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الزيادات المقترحة، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالتضخم، وهناك مخاوف من زيادات جديدة في معدلات التضخم مع قيام الحكومة برفع أسعار بعض السلع. لكن الوزارة تحاول تضييق الفارق بين أسعار السلع المدعمة وأسعار السوق الحر لضمان توفيرها للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

ونهاية الأسبوع الماضي، كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن الوزارة تعتزم البدء في رفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة وذلك لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين.

وقال، إن الوزارة تعاقدت على 50 ألف طن أرز أبيض هندي لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة. ولفت، إلى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة الأمر الذي يخلق مشكلة في توفيرها بالسوق، منوها بأسعار السلع الأساسية التي لم تتحرك منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مؤكدا حفاظ الدولة على حق المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بالكارت الذكي لصرف الخبز لغير المستحقين للدعم، كشف "المصيلحي"، أن المشروع قائم وتجري عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع.

وأشار الى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة مؤكدًا أنه لن يتم المساس بأسعار الخبز. وفيما يتعلق بإضافة المواليد، أكد الوزير المصري، أنه لا يوجد إضافة المواليد إلا للفئات الأكثر احتياجا والتى تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء.