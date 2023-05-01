مكاسب البورصة المصرية تقفز لـ 90.4 مليار جنيه في أبريل

تجاهلت البورصة المصرية أزمات الجنيه المصري والتضخم، وتمكنت من تسجيل مكاسب قياسية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تعاملات الشهر الماضي بنسبة 8.6% لتربح الشركات المدرجة نحو 90.4 مليار جنيه. حيث قفز رأس المال السوقي من مستوى 1048.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 1139 مليار جنيه في نهاية تعاملات إبريل الماضي.

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وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 698.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 8.1%. كما ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 15%.

ونما رأس المال لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا من 838.7 مليار جنيه إلى 920.1 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7%. وفي المقابل، هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.6%.

على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة. كما صعد مؤشر "تميز" بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.

فيما يتعلق بأحجام وقيم التداول، فقد تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات خلال الشهر الماضي إلى نحو 46.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 7.307 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 59.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.750 مليار ورقة منفذة على 1.425 مليون عملية خلال شهر مارس الماضي.

واستحوذت الأسهم على 67.75% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.25%.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 19.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 515.4 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بمؤشر "إيجى إكس 70" نحو 7.4 مليار جنيه، بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 375.7 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بمؤشر "إيجى إكس 100" نحو 27.1 مليار جنيه بحجم تداول 5.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 891.1 ألف عملية.