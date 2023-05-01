"ميديا" الصينية تدرس الاستحواذ على عملاق الأجهزة المنزلية السويدية "إلكترولوكس"

قالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن شركة ميديا غروب "Midea Group" الصينية، تستكشف إمكانية الاستحواذ على شركة إلكترولوكس "Electrolux"، وهي خطوة جريئة من قبل عملاق الأجهزة المنزلية الصينية لإضافة العلامة التجارية السويدية الفاخرة على الرغم من المعارضة السياسية المحتملة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأفادت "بلومبرغ"، أن "ميديا" قدمت عرضاً أولياً في الأسابيع الأخيرة لشركة "إلكترولوكس"، وهو ما لم تتقبله الأخيرة حتى الآن.

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وقالت المصادر، إن "ميديا" كانت مهتمة بـ "إلكترولوكس" لبعض الوقت ولن تتقدم في الصفقة إلا بشكل ودي. وأضافت المصادر أن صانعي الأجهزة الآسيويين الآخرين، بما في ذلك شركة سامسونغ للإلكترونيات، يفكرون أيضاً في تقديم عرض للشركة السويدية.

وقفزت أسهم إلكترولوكس بما يقرب من 16% يوم الجمعة بفضل أرباح أفضل من المتوقع، مما منحها رأسمال سوقيا قدره 4.3 مليار دولار. بينما ارتفعت أسهم "ميديا" بنحو 10% هذا العام، وتقدر قيمتها بحوالي 58 مليار دولار.

وستختبر الصفقة قدرة الشركة الصينية على القيام بعمليات استحواذ خارجية وسط إجراءات حمائية متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة، حتى لو لم تكن غسالات الأطباق والثلاجات بالضرورة تشكل خطراً على الأمن القومي.

وسيضيف شراء "إلكترولوكس" إلى عمليات الاستحواذ السابقة التي قامت بها "ميديا" في الخارج. إذ اشترت الشركة الصينية، حصة مسيطرة في وحدة الأجهزة المنزلية التابعة لشركة "توشيبا كورب" في عام 2016. واستحوذت على شركة تصنيع الروبوت الألمانية "Kuka AG" بعد عام، مما أثار مخاوف في الحكومة الألمانية.

وألمح رئيس شركة ميديا، بول فانغ، إلى الاهتمام بعمليات الاستحواذ في أميركا وأوروبا في عام 2017 بعد أن شاركت الشركة في مزايدة لوحدة السلع البيضاء التابعة لشركة جنرال إلكتريك، والتي تم بيعها إلى مجموعة هاير المنافسة الصينية.

وكشفت المصادر، ان شركة "Arçelik" التركية، التي أبرمت صفقة أوروبية مع شركة "Whirlpool Corp" هذا العام، هي أيضاً من بين المنافسين.

ولدى "ميديا"، و"إلكترولوكس" بالفعل بعض الشراكات، وفي عام 2018 أطلقوا العلامة التجارية "AEG" الراقية في الصين معاً.

وتتزامن الصفقة مع خطة "إلكترولوكس" لتسريح 3800 عامل سعياً إلى خفض التكاليف وتحويل أعمالها في أميركا الشمالية.