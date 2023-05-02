اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

سميح ساويرس: لن أبدأ مشاريع جديدة بمصر ومفاوضات للاستثمار في السعودية

قال للعربية إن وقف الإنتاج والاستيراد أثرا سلباً على الاقتصاد العام في مصر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس، إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحاً أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثروا سلبا على الاقتصاد العام.

وأضاف ساويرس في مقابلة خاصة مع "العربية" أن كل هذه العوامل أثرت على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بعد ارتفاعه لمستويات "قياسية".. من يحدد أسعار الذهب في مصر؟ قصص اقتصادية خاص بعد ارتفاعه لمستويات "قياسية".. من يحدد أسعار الذهب في مصر؟
مادة اعلانية

وأكد رجل الأعمال المصري، أن السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مشيرا إلى أنه لن يدخل في استثمارات جديدة في مصر بسبب صعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.

ورغم الأزمة، أشار ساويرس إلى أن قطاع السياحة والفنادق في مصر استفاد من الطلب غير الطبيعي على السفر عالميا نتيجة جائحة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالسعودية، أكد ساويرس أنها واعدة، وقال: "حاليا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: المعارك قد تدفع نحو 800 ألف سوداني للجوء لدول الجوار الأمم المتحدة: المعارك قد تدفع نحو 800 ألف سوداني للجوء لدول الجوار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط