"أداني غرين" تضاعف أرباحها 4 مرات.. وتخطط لجمع 800 مليون دولار

أفادت وحدة الطاقة النظيفة التابعة للملياردير، غواتام أداني، أن أرباح الربع الرابع ارتفعت، حيث أن التكتل يعطي الأولوية للطاقة المتجددة وسط استجابته لتأثير تقرير البائع على المكشوف "Hindenburg Research".

وشهدت شركة "Adani Green Energy Ltd"، أكبر شركة للطاقة المتجددة في الهند، ارتفاعاً في صافي دخل في الأشهر الثلاثة حتى مارس أكثر من 4 أضعاف إلى 5.07 مليار روبية (62 مليون دولار)، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين.

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وقال الملياردير أداني، الذي كان على صلة وثيقة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في البيان، إن الشركة "تسرع الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتلعب دوراً محورياً في الوفاء بالتزامات الهند نحو مستقبل أكثر اخضراراً".

وتظل مبادرات الطاقة المتجددة محط تركيز أساسي لـ "أداني"، جنباً إلى جنب مع توليد الطاقة التقليدية والموانئ، حتى مع تراجع إمبراطوريته المترامية الأطراف عن الطموحات في بعض المجالات الأخرى.

يأتي هذا، فيما خسرت مجموعة أداني مليارات الدولارات من القيمة السوقية وراجعت خططها في أعقاب مزاعم احتيال الشركات التابعة لها، وفقاً لتقرير "هيندنبورغ" في يناير، والتي أنكرتها الشركة.

وتهدف المجموعة إلى جمع حوالي 800 مليون دولار لمشاريع الطاقة الخضراء الجديدة وقد أجرت مناقشات مع البنوك العالمية بما في ذلك "سوميتومو ميتسوي"، و"DBS Bank"، و"Mitsubishi UFJ Financial Group"، و"ستاندرد تشارترد"، حسبما أفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، واطلعت عليه "العربية.نت".

وزادت القدرة التشغيلية لشركة "Adani Green" بمقدار النصف تقريباً لتصل إلى أكثر من 8 غيغاوات في السنة المالية المنتهية في مارس. وتستهدف الشركة قدرة طاقة متجددة تبلغ 45 غيغاوات بحلول عام 2030، وهو هدف يتماشى مع هدف الهند المتمثل في زيادة قدرة توليد الطاقة النظيفة إلى 3 أضعاف القدرات الحالية بحلول ذلك التاريخ.

وقالت الشركة في بيانها يوم الاثنين إن إجمالي التكاليف ارتفع 44% مدفوعا بعوامل منها ارتفاع تكاليف الاقتراض.