"آي بي أم" توقف التوظيف في هذه الإدارات وتستبدلها بالذكاء الاصطناعي
الشركة تتوقع استبدال 7800 موظف بالذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات
قال الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي أم" الأميركية آرفيند كريشنا، إن الشركة تتوقع وقف عمليات التوظيف التي ترى أنه يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.
أضاف كريشنا في مقابلة مع "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن التوظيف في عدة إدارات مثل الموارد البشرية سيتم تعليقه أو خفضه. وتوقع استبدال 30% من الموظفين في الشركة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذا يعني خسارة ما يقرب من 7800 وظيفة.
لدى "آي بي أم" حاليًا نحو 260 ألف موظف حيث قال كريشنا إن العثور على المواهب أسهل اليوم مما كان عليه قبل عام.
وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض الوظائف في وقت سابق من هذا العام، والذي قد يصل إلى حوالي 5000 موظف.
وكانت تصدرت "آي بي أم" الأميركية والتي مقرها نيويورك تقديرات الأسواق بشأن الأرباح خلال الربع الماضي بسبب ما أعلنته بشأن إدارة النفقات، بما في ذلك تخفيض الوظائف المعلن عنها في وقت سابق.
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