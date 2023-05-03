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أبل باي (رويترز)
أبل باي (رويترز)
أبل

بداية مرعبة لـ "أبل".. اجتذبت مليار دولار في حسابات توفير "آيفون" خلال 4 أيام

أعداد الحسابات لا تمثل سوى 0.002% من عدد مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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اجتذب حساب التوفير عالي العائد الذي أطلقته شركة "أبل" ما يصل إلى 990 مليون دولار من الودائع في الأيام الأربعة الأولى من إطلاقه، وفقاً لتقرير صادر عن "Forbes".

وساعد الإطلاق الناجح في التأكيد على قدرة "أبل" على زيادة تسييل قاعدة مستخدمي "آيفون" الخاصة بها والتي تضم أكثر من مليار شخص. وفي اليوم الأول وحده، جذب حساب التوفير الجديد لشركة أبل ما يقرب من 400 مليون دولار من الودائع، وفقاً لما نقلته "فوربس" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومع فتح أكثر من 240 ألف حساب توفير في الأيام الأربعة الأولى من الإطلاق، فإن هذا يمثل 0.002% فقط من مستخدمي "آيفون" في الولايات المتحدة من "أبل"، بناءً على التقديرات الأخيرة لقاعدة الشركة المثبتة.

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وأطلقت "أبل" حساب توفير عالي العائد الشهر الماضي حيث يسعى المزيد والمزيد من المستهلكين للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

حساب التوفير متاح لعملاء "أبل كارد" من خلال شريكها "غولدمان ساكس"، ويقدم عائداً بنسبة 4.15% بدون حد أدنى للودائع، وبدون متطلبات حد أدنى للرصيد، وبدون رسوم.

وعلى الرغم من أن العائد الأولي لشركة أبل البالغ 4.15% ليس هو الأعلى بالنسبة لحسابات التوفير عالية العائد، إلا أن هناك شيئاً تقدمه أبل لا يقدمه إلا القليلون الآخرون: وهو "الراحة". إذ أنه يمكن لمستخدمي آيفون الذين لديهم بالفعل بطاقة أبل، دمج حساب التوفير في تطبيق "Wallet" الخاص بـ "آيفون".

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