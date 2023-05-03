بسبب الذكاء الاصطناعي.. البيت الأبيض يدعو لاجتماع مع "غوغل" و"ألفابت"

دعا البيت الأبيض، الرؤساء التنفيذيين لكل من شركات غوغل وألفابت وOpenAI وAnthropic للاجتماع مع نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس وكبار المسؤولين الإداريين يوم غد الخميس لمناقشة قضايا متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب "رويترز"، يتوقع الرئيس الأميركي جو بايدن أن تلك الشركات ستتأكد من أن منتجاتها آمنة قبل إتاحتها للجمهور، وفقا لما ورد في مرسوم الدعوة.

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تأتي مطالب بايدن في ظل تفاقم المخاوف بشأن النمو السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي واحتمالية انتهاكها خصوصية المستهلك، بالإضافة إلى نشر المعلومات المضللة.

كان بايدن قد قال في أبريل/نيسان، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي خطيرًا، لكنه شدد على أن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية ضمان سلامة منتجاتها.

وفي سياق متصل؛ لا تزال الضجة ترافق خبر استقالة جيفري هينتون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كأب روحي للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الرجل البالغ من العمر 75 عاماً، أرفق قراره أمس ببيان يكشف فيه أنه نادم على عمله خلال السنوات الماضية.

ولم يكتفِ الاختصاصي البريطاني-الكندي الشهير في علم النفس المعرفي وعلوم الكمبيوتر، بالندم، بل كشف عن مخاطر للذكاء الاصطناعي لمسها أثناء رحلته العملية الطويلة، وهو ما ترك عالم التكنولوجيا في صدمة طالت حتى سوق أسهم الشركات العملاقة.