بنوك أكبر من أن تفشل.. إليك حجم ودائع عمالقة المصارف الأميركية

بعد انهيار بنك "فيرست ريبابليك"، أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالية "FDIC" و"جي بي مورغان"، أن أكبر بنك في أميركا سيتدخل ويستحوذ على معظم أصول "فيرست ريبابليك"، ويتولى جميع ودائعه في صفقة تم التوصل إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبموجب الاتفاقية، ستتحمل "جي بي مورغان" 92 مليار دولار من الودائع، بما في ذلك 30 مليار دولار من الودائع من البنوك الكبيرة، وسيتم سدادها أو إلغاؤها بمجرد اكتمال الصفقة.

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ويعد "جي بي مورغان" بالفعل أكبر بنك في الولايات المتحدة، وكان يحتفظ بأكثر من تريليوني دولار من الودائع المحلية في نهاية عام 2022، مما يجعل حصته من إجمالي الودائع في النظام المصرفي الأميركي أعلى من 10%. هذا من شأنه أن يمنعها عادة من إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ بموجب القانون الفيدرالي، لكن القاعدة لا تنطبق عندما يفشل البنك الذي تم الاستحواذ عليه.

وعلى الرغم من حقيقة أن الصفقة الأخيرة لاقت ترحيباً واسعاً من أجل استقرار النظام المصرفي وتهدئة الأسواق، إلا أنها قوبلت ببعض الانتقادات. حيث وصف دينيس إم كيليهر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "Better Markets"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز إصلاح الأسواق المالية، عملية المزاد بأنها "مضغوطة بالوقت وذات مظهر مذعور ومتحيزة"، محذراً من أن مثل هذه الصفقات ستؤدي إلى "تجميع غير صحي وغير عادل للمنافسة وزيادة خطيرة في حجم البنوك التي هي أكبر من أن تفشل".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان"، جيمي ديمون: "نحتاج إلى بنوك كبيرة وناجحة في أكبر اقتصاد في العالم. لدينا قدرات لخدمة عملائنا، الذين يمكن أن يكونوا مدناً ومدارس ومستشفيات وحكومات، أو حتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأي شخص يعتقد أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون لديه ذلك يمكنه الاتصال بي مباشرة".

كما يظهر الرسم البياني التالي، فإن جي بي مورغان جنباً إلى جنب مع "بنك أوف أميركا"، و"سيتي بنك"، و"ويلز فارغو"، أشبه بناطحات سحاب فوق مستوى المنافسة من حيث الودائع.

ويبلغ حجم الودائع المحلية المجمعة للبنوك الأربعة 6.1 تريليون دولار في نهاية عام 2022، وتجاوزت هذه الأربعة الكبار الودائع المجمعة لأقرب منافسيها البالغ عددهم 33 في ذلك الوقت.