مصر.. حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية تقفز 223% في 6 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع حصيلة مصر من بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين، خلال النصف الأخير من العام الماضي بنسبة 223% على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن حصيلة مصر من بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 340.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2021.

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وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 72%، على أساس سنوي.

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، صافي تدفق للداخل بلغ 5.7 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له 2021.

وأوضح التقرير أن ذلك الارتفاع يعود إلى تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وجاء ذلك كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

إضافة إلى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 340.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2021.

كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.

بينما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول بمقدار 277.9 مليون دولار لتقتصر على 857.5 مليون دولار خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفعت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركات الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.