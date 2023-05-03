التويجري للعربية: وتيرة أرباح "نادك" ستستمر ونبحث خفض تكلفة التمويل

قال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية " نادك" إن تزامن أسبوع من شهر رمضان مع أواخر الربع الأول من العام الجاري ساهم في الأداء الجيد للشركة خلال الربع وتحقيقها نموا بنسبة 149% في صافي الربح ليسجل 37.69 مليون ريال.

كما حققت الشركة زيادة في مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 26.84%.

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وأشار التويجري في مقابلة مع "العربية" إلى أن تحسين كفاءة العمل وجودة التصنيع والمرونة في التعامل مع ارتفاع المدخلات ساهم أيضا في تحقيق أداء جيد على مستوى الكميات والأسعار، وتوقع استمرار العمل بهذه الوتيرة في الفترة المقبلة.

ولفت التويجري إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يؤثر على جميع الشركات، ومحفظة قروض الشركة من قصيرة إلى متوسطة الأجل، وهي بفائدة متغيرة لأن الفوائد الثابتة تمثل خطرا على البنوك والشركات المقترضة، بحسب قوله.

وذكر أن الشركة تبحث عن حلول لخفض تكلفة التمويل بطريقة مناسبة، وإذا توفر لها سيولة نقدية لا تحتاجها بشكل مٌلح فإنها ستوجهها إلي سداد القروض الأعلى فائدة.

واستبعد أن يؤثر توجيه السيولة - التي لا تحتاجها الشركة - إلى سداد القروض على توزيعات الأرباح، وقال إن مجلس الإدارة لم يقر بعد خطة توزيعات للأرباح للعامين الجاري والمقبل، وقال "إذا وصلت الشركة إلى وضع مالي يسمح لها بتوزيعات فإن مجلس الإدارة سيبحث ذلك".