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خاص

"سواري فنتشرز" للعربية: استثمار 200 مليون دولار بالشركات الناشئة في مصر وشمال إفريقيا

أكد أن الوقت الحالي يعد الأمثل للاستثمار في شركات التكنولوجيا

دبي - العربية.نت
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قال إبراهيم رمضان الشريك في "سواري فينتشرز" Sawari Ventures للاستثمار، إن الشركة تعتزم إطلاق صندوقها الثاني المخصص للاستثمار في مصر والقارة الإفريقية بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الوقت الحالي يعد الأمثل للاستثمار في شركات التكنولوجيا، حيث إن الظروف الاقتصادية الراهنة لن تكون عائقا أمام ضخ المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين في شركات التكنولوجيا.

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وأوضح أن صندوق "سواري فينتشرز" الثاني يستهدف الشركات العاملة في مختلف قطاعات التكنولوجيا المالية والتعليمية وغيرها في مصر وشمال إفريقيا.

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وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا عالميا شهدت صدمة في التقييم، بسبب وفرة التمويلات التي تسببت في تضخم الأسعار، مضيفا أن الانخفاض العام في التقييمات يجعل الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في تلك الشركات أو إطلاق صندوق جديد للاستثمار.

وقالت "سواري فينتشرز" إنها بدأت بالعمل على جمع التمويلات في الوقت الحالي، مشيرة إلى إمكانية مشاركة أكثر من 10 مستثمرين في تأسيس الصندوق الجديد.

وأوضحت الشركة أن هناك محادثات مع عدد من البنوك العاملة في مصر للمشاركة في الصندوق الجديد الذي يستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا.

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