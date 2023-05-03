طيران الإمارات
"طيران الإمارات" للعربية: برنامج تحديث الطائرات بـ2 مليار دولار لتعويض تأخير التسليم
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قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في لقاء مع "العربية" إن برنامج تحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار سيعوض إلى حد ما عن تأخير تسليم الطائرات المتعاقد عليها.
وأضاف كلارك في لقاء مع العربية، خلال معرض سوق السفر العربي، أن بعض الطائرات التي كان عليها التزامات تم الانتهاء منها، وهذا كان يكلف كثيرا.
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