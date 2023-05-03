"مرنة للتمويل" للعربية: الاكتتاب يستهدف رفع الحوكمة لتنويع وإضافة شراكات جديدة

قال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة "المرابحة المرنة للتمويل" وليد الغملاس، إن الشركة بصدد إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، بغرض زيادة رأس المال.

وأضاف الغملاس في مقابلة مع "العربية"، أن مصادر تمويل الشركة تشمل رأس المال الموفر من المستثمرين، بجانب التمويل البنكي والسندات والتمويل من البنك المركزي.

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وأشار إلى أن الشركة تعمل في القطاع المصرفي غير البنكي، وحصلت على ترخيصها من البنك المركزي في عام 2015، ويبلغ رأسمالها الحالي 500 مليون ريال.

وأعلنت "مرنة للتمويل" نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، حيث سيتم طرح 30% من الشركة للمستثمرين من المؤسسات، مع إمكانية تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.

والطرح هو إصدار أولي، وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح بالكامل لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تسمح للشركة بتقديم التمويل للعملاء.

وكشف الغملاس أن الطرح سيساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة لدى الشركة، مما يدعم في تعميق الشراكات الموجودة الآن، واستحداث شراكات جديدة مما يساعد على تحقيق عائد اقتصادي لحملة الأسهم الحاليين والمحتملين.

وأفاد الغملاس بأن أكبر محفز للمساهم لدخول اكتتاب "مرنة للتمويل" هو الوضع الاقتصادي في السعودية، إلى جانب نشاط سوق التمويل غير المصرفي في المملكة والذي يتمتع بمستويات نمو جيدة.

وتطرح الشركة مجموعة واسعة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة حلولها من خلال منتجات الإجارة والتورق والمرابحة.

وتقدم خدمات التمويل من خلال شبكة تتكون من 16 فرعًا (بالإضافة إلى المقر الرئيسي في الرياض) تقع في 13 مدينة في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على قنوات مختلفة من خلال شبكة التوزيع الخاصة بشركائها، ولا سيما "البريد السعودي" و"بنك الرياض"، ومن خلال بوابة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتعمل الشركة أيضًا على تطوير قنواتها الرقمية لتقديم حلولها التمويلية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بها.

وتمتلك الشركة كذلك حصة 80% من شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية "لووب"، وهي شركة نقود إلكترونية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، لتقديم خدمات المدفوعات والمحافظ الإلكترونية.

وحول سياسة توزيعات الأرباح لدى الشركة، قال الغملاس، إن الشركة كانت توزع أسهم في 5 سنوات الماضية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، ومن المأمول أن تكمل الشركة في هذه السياسة حسب الأداء المسجل في السنوات الماضية.

وتابع: "منذ البدء قبل 10 سنوات والحصول على الرخصة في 2015، نحقق نموا من رقمين، وجودة النمو"، مضيفا أن الشركة سجلت نموا منذ 2019 بنسبة 17% سنويا، بينما الدخل الصافي من 2019 حتى 2021 نما بنحو 15%.