أنظار "وول ستريت" تترقب بشدة نتائج أعمال "أبل".. لهذا السبب!

توقعت شركة أبل الإعلان عن 90 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح عندما تعلن عن أرباحها.

تتجه أنظار "وول ستريت" إلى نتائج أعمال شركة "أبل"، والمقرر إعلانها اليوم الخميس، على الرغم من أنها قد تبدو صامت، بعد أن وجهت الشركة بالفعل المستثمرين إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5% بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات أجهزة "ماك" و"iPad".

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لكن شركة أبل ستظل تذكّر المستثمرين بحجمها الهائل وقوتها السوقية، حيث تستخدم الشركة تقريرها المالي للربع الثاني لإخبار المستثمرين بالمقدار الذي سُمح لمجلس إدارتها إنفاقه على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وتتوقع "وول ستريت" أن يصل هذا الرقم إلى 90 مليار دولار، أي ما يعادل نفس الرقم المعلن في العام الماضي، بناءً على مجموعة من تقارير المحللين.

كان صانع آيفون هو ملك إعادة الشراء على مدار العقد الماضي. ومنذ عام 2012 حتى نهاية عام 2022، أنفقت شركة أبل أكثر من 572 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو أكثر ما تنفقه أي شركة، وفقاً لبيانات "FactSet".

وتأتي شركة "ألفابيت" في المرتبة الثانية بعد شركة أبل في حجم عمليات إعادة الشراء، حيث بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 178.5 مليار دولار على مدار العقد. قالت الشركة الأم لشركة "غوغل"، إن مجلس إدارتها أذن بإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار لهذا العام، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال المحللون في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر أن عوائد رأس المال هي "محور" تقرير الخميس. إذ يتوقعون الحصول على تفويض لمجلس الإدارة بشراء أسهم حتى 90 مليار دولار.

لكن البعض يتساءل إلى متى يمكن لشركة أبل الحفاظ على هذه الوتيرة.

وقال باركليز في تقريره "نتوقع أن تواصل أبل العمل من أجل أن الحفاظ على صافي النقد محايداً في وقت ما في المستقبل".

صافي النقدية المحايد - هي عبارة يستخدمها المدير المالي لشركة أبل، لوكا مايستري، عند سؤاله عن عمليات إعادة الشراء - وتشير إلى نقطة يكون فيها الكومة النقدية للشركة مساوية لديونها. في ذلك الوقت، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إبطاء وتيرة إعادة رأس المال للمستثمرين.

وتعمل "أبل" حالياً على التخلص من كومة من الأموال التي تضخمت لتصل إلى 269 مليار دولار، وهي أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي. وتقول الشركة إن لديها الآن 165 مليار دولار نقداً و111 مليار دولار من الديون مقابل 54 مليار دولار في صافي النقد، وهو أدنى مركز لها منذ سنوات.

الأنظار نحو التوجيه

في حين أن المستثمرين مستعدون للنتائج الفصلية والتي لن تبتعد كثيراً عن التوقعات، فإن علامات استفهام كبيرة تشغل أذهان السوق.

إذ لم تقدم "أبل" إرشادات رسمية منذ بداية الوباء في عام 2020، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين. لكن الإدارة أعطت باستمرار نقاط بيانات للمستثمرين حول خطوط الإنتاج الفردية ومبيعات الشركة الإجمالية.

ويتوقع بعض المحللين انخفاضاً سنوياً آخر في المبيعات لربع يونيو.

وكتب المحلل في بنك أوف أميركا، وامسي موهان: "نتوقع أن تشير مستهدفات الربع الثالث إلى انخفاض آخر [على أساس سنوي]؛ لكننا نتوقع أن يكون هذا أقل من مستهدفات الربع الثاني".

ويتوقع المحللون في المتوسط أن تزيد إيرادات شركة أبل في الربع الثالث بنحو 2% لتصل إلى 84.7 مليار دولار، وفقاً لـ "رفينيتيف".

وقال المحلل في جي بي مورغان، ساميك تشاترجي، إنه، حتى لو كانت التوقعات ضعيفة، فقد تستفيد أبل من "الهروب الآمن".

وكتب تشاترجي في مذكرة هذا الأسبوع: "قد تكون النتيجة النهائية مدفوعة ببساطة بتوجيهات الربع الثالث، حيث قد يبحث المستثمرون عن ضمان ووضوح في محدودية الجانب السلبي على الرغم من الصعوبات الكلية". وكتب تشاترجي أنه إذا كانت توقعاتها تشير إلى انخفاض سنوي يقل عن 5%، فلا تزال "أبل" تعتبر بطلاً منتصراً بالنظر إلى الأساسيات.

للربع الثاني، من المتوقع أن تسجل الشركة 1.43 دولار في أرباح السهم مقابل 92.97 مليار دولار في المبيعات، وفقاً لتقديرات ريفينتيف. وسيكون رقم المبيعات هذا انخفاضاً سنوياً بنسبة 4.4%.

من المتوقع أن تنخفض إيرادات آيفون بنسبة 3.8% على أساس سنوي إلى 48.66 مليار دولار، وفقاً لتقدير "FactSet". كما من المتوقع حدوث انخفاضات في كل خط إنتاج لأجهزة أبل.