اقتصادي حائز على "نوبل": الدولار لا يعني الكثير بالنسبة لأميركا

قال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان إن هيمنة الدولار على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار مبالغ فيها، ولا تساوي بالنسبة لأميركا أكثر من "جزء بسيط من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي".

وفي مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، حاول كروغمان مرة أخرى القضاء على المخاوف من أن قيادة الدولار للتجارة العالمية وتدفقات الاستثمار آخذة في التضاؤل ويمكن أن تتعرض قريباً للتهديد من قبل عملات أخرى مثل اليوان الصيني.

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وكتب "حتى لو كنت تعتقد أن هيمنة الدولار في خطر وشيك - وهو ما لا يجب عليك - فإن نظرة على ما تنطوي عليه هذه الهيمنة في الواقع توضح أن أهمية السيطرة على العملة الاحتياطية في العالم مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأضاف: "النقطة المهمة هي أنه من غير المحتمل أن يؤدي التجاذب على جانب واحد أو اثنين من هذه الشبكة إلى انهيارها. حتى إذا أعربت بعض الحكومات عن رغبتها في رؤية مدفوعات يتم إجراؤها بعملات أخرى، فليس من الواضح على الإطلاق أنها تستطيع تحقيق ذلك، بما أننا نتحدث في الغالب عن قرارات القطاع الخاص". "وحتى لو تمكنوا من إزالة الدولرة بشكل جزئي، فإن جميع المزايا الأخرى للدولار كعملة مصرفية ومقترض ستبقى".

ونصح كروغمان بأنه سيكون من الأفضل تجاهل كل "الأصوات المهددة بانكماش دور الدولار".

كما انتقد رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، لكونه من بين أولئك الذين حذروا الولايات المتحدة من "تسليح" الدولار من خلال العقوبات المالية - على سبيل المثال، ضد روسيا - وأن مثل هذه الإجراءات تهدد بتقويض تفوق الدولار.

وكتب كروغمان، مشيراً على الأرجح إلى تغريدة سابقة من ماسك قال فيها إنه إذا قامت دولة ما بتسليح عملتها عدة مرات، فإن الآخرين سوف يتوقفون عن استخدامه.

ولكن كروغمان جادل بأن المخاوف من إنهاء هيمنة الدولار تبدو مهمة لأن قضايا العملة العالمية تظهر بشكل طبيعي على أنها "ساحرة وغامضة"، ولكن في الواقع القليل جداً منها على المحك.