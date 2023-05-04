الرياضيون الأعلى أجراً في العالم.. 8 في نادي الـ 100 مليون دولار

بعد مغادرة مانشستر يونايتد بعقد لمدة عامين ونصف مع فريق النصر السعودي، أصبح نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في العالم، وفقاً لتصنيف فوربس الأخير. حصل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً على إجمالي 136 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بعد أن جمع 46 مليون دولار لعمله في الملعب، و90 مليون دولار خارجها، بين 1 مايو 2022 و1 مايو 2023.

هذا العام، وصل 8 محترفين رياضيين إلى نادي الـ 100 مليون دولار، حيث يأتي الأسطورتان: الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصل على 130 مليون دولار العام الماضي، يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ 120 مليون دولار في المركزين الثاني والثالث.

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وفي عالم الرياضة، فإن الترتيب يختلف كثيراً بين الدخل من الميدان والدخل من الأنشطة خارجه. على سبيل المثال، حصل لاعبا الغولف الأميركيان، داستن جونسون وفيل ميكلسون، على أعلى رواتب من العروض الميدانية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى حصول كليهما على رسوم تسجيل دخول كبيرة لسلسلة الجولف "LIV" المدعومة من السعودية، لكنهما احتلا المرتبة السادسة والأخيرة.

عاد رونالدو إلى القائمة إلى حد بعيد بأعلى حزمة رواتب خارج الملعب بقيمة 90 مليون دولار، من الأعمال التجارية، وإيرادات الترخيص والإعلانات، تلاه نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس الذي حصل على 75 مليون دولار.

في المركز التاسع، يأتي بطل التنس السويسري روجر فيدرر، الذي، على الرغم من اعتزاله في سبتمبر من العام الماضي، حقق 0.1 مليون دولار في الملعب و95 مليون دولار خارجها. ويليه نجم كرة السلة الأميركي كيفن دورانت الذي حصل على 89.1 مليون دولار إجمالاً.

ولم تدخل أي امرأة إلى قائمة هذا العام، بينما في الإصدار الأخير من مجلة فوربس للرياضيات الأعلى أجراً (التي تُنشر عادةً في ديسمبر)، احتلت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا المركز الأول، بدخل بلغ 51.1 مليون دولار – والذي لا يصل حتى إلى نصف المبلغ السنوي لرونالدو.