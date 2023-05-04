بعد رفع سعر السولار.. زيادة جديدة بتعريفة الركوب في مصر

على خلفية رفع أسعار السولار في مصر، وبعد ساعات من صدور القرار، قررت بعض المحافظات رفع تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل العام.

وأعلنت محافظة القاهرة، تعديل تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار. وأكد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

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وأوضح أن الزيادة تراوحت في تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز جنيها واحدا للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كيلومترا. كما زادت تعرفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط وجنيها واحدا لبعض الخطوط المميزة والتي تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

فيما عقد محافظ الجيزة، أحمد راشد، اجتماعا، لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بما يتناسب مع الزيادة المقررة. كما وجه رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما قررت محافظة القليوبية تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

وألزمت المحافظة، السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة والميادين المختلفة.

وفي مطروح، تقرر تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة 10 %، سواء لخطوط السرفيس الداخلي، أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.

وصباح اليوم، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر وذلك اعتباراً من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.