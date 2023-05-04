رويترز: الهند وروسيا تعلقان المفاوضات لتسوية التجارة بالروبية
مسؤول هندي قال إن روسيا تريد أن يتم الدفع لها باليوان
قال مسؤولان في الحكومة الهندية لوكالة "رويترز" إن الهند وروسيا علقتا جهود تسوية التجارة الثنائية بالروبية، بعد أشهر من المفاوضات.
مع وجود فجوة تجارية كبيرة لصالح روسيا، تعتقد موسكو أنها ستنتهي بفائض روبية سنوي يزيد عن 40 مليار دولار إذا تم التوصل لاتفاق وشعرت أن تراكم الروبية "غير مرغوب فيه''، وفقًا لمسؤول حكومي هندي.
تبلغ حصة الهند من الصادرات العالمية للسلع أيضًا حوالي 2% فقط وهذه العوامل تقلل من حاجة الدول الأخرى للاحتفاظ بالروبية.
وقال مسؤول حكومي هندي ثان شارك في المناقشات، إن روسيا ليست مرتاحة للاحتفاظ بالروبية وتريد أن يتم الدفع لها باليوان الصيني أو بعملات أخرى.
بدأت الهند محاولة التوصل لآلية تسوية بالروبية مع روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير من العام الماضي. تتم معظم التجارة بالدولار بالإضافة إلى عملات أخرى.
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