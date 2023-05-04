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خاص

"x-pay" للعربية: مكاسب كبيرة متوقعة للعملات المشفرة مع وقف زيادة الفائدة

"بيتكوين" تمتص السيولة من سوق العملات المشفرة وقت الاضطرابات

دبي - العربية.نت
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قال الدكتور محمد عبد المطلب، شريك مؤسس في شركة "x-pay" إن العملات المشفرة قطاع من الأصول المرتبطة بالأوضاع العالمية من ناحية الفائدة والسيولة والاضطرابات السياسية، وإذا كان الفيدرالي الأميركي قرر أنه سيوقف رفع الفائدة إلى نهاية العام فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العملات المشفرة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية":"بالتأكيد إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة فإن أسعار العملات المشفرة خاصة عملة "بيتكوين" سترتفع بشكل كبير".

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وذكر أن قطاع العملات المشفرة يتحرك في تناغم ولا يقتصر الارتفاع على عملة واحدة فقط ولا توجد فروقات كبيرة بين العملات في هذا الأمر، لكن البيتكوين هي العملة الرائدة وحال الاضطرابات فإنها تسحب الأموال من العملات الأخرى، خاصة أن السيولة الكبيرة للعملات الأخرى تصعب على المستثمرين الخروج منها.

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وأضاف "عندما تحدث مشكلة فإن العملات المشفرة الصغيرة تكون خسائرها أكبر لانسحاب السيولة منها إلى العملات الأكبر مثل البيتكوين، وإذا كانت الأوضاع العالمية مشجعة لمستثمري العملات المشفرة فإن العملات جميعها تصعد، لكن بيتكوين تظل رقم واحد ثم الإيثريوم ثم باقي العملات تتحرك بعدها".

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