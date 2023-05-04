"تليغراف": محادثات لانتقال "ميسي" للدوري السعودي مقابل صفقة قياسية

يواصل الأسطورة "ليونيل ميسي" كتابة التاريخ، ولكن هذه المرة بأكبر عقد سنوي، حيث كشفت صحيفة "التليغراف"، عن مفاوضات مع لاعب نادي "باريس سان جيرمان" للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل عقد سنوي بقيمة 400 مليون دولار هذا الصيف، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

الصفقة، التي يتفاوض عليها والد ميسي، ستتخطى بفارق كبير الصفقة التي تجاوزت 200 مليون دولار والتي وقعها كريستيانو رونالدو للعب في المملكة العربية السعودية حتى صيف عام 2025.

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يذكر أن ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أوقف اللاعب الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم، يوم الثلاثاء، ولمدة أسبوعين بعد سفره دون إذن من المنظمة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن ميسي كان قد وافق سابقاً على صفقة مبدئية للبقاء مع باريس سان جيرمان، لكن بعد إجراء الإيقاف، لن يجدد عقده.

سيكون التوقيع المحتمل أحدث خطوة من جانب السعودية لقلب عالم الرياضة الاحترافية رأساً على عقب. بالإضافة إلى توقيع رونالدو مؤخراً، لدى المملكة إسهامات في دوري "LIV" للغولف وقام صندوق الاستثمارات العامة بشراء نادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد.