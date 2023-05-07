العراق يطلب مساعدة دولية لإنقاذ أنهاره من الجفاف

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حفل أقيم ببغداد، إن العراق يسعى للحصول على مساعدة دولية عاجلة للحيلولة دون انحسار نهري دجلة والفرات نتيجة تغير المناخ.

وأضاف السوداني أن إنقاذ نهري دجلة والفرات يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً: "نحن بحاجة إلى جهود جميع الأصدقاء في البلدان والمنظمات لمساعدة العراق في هذا الوقت الحرج من تاريخ النهرين العظيمين".

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وقال السوداني إن حكومته وضعت استراتيجية مناخية تمتد حتى عام 2030 تشمل احتجاز الغازات لتقليل الأضرار البيئية، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وتسخير الطاقات المتجددة. كما أنشأت الإدارة مجلسا يضع استراتيجية للحفاظ على الأمن المائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتخطط الحكومة أيضاً لمشروع تحلية مياه البحر لتعويض النقص في الإمداد من النهرين الرئيسيين.

وفي مارس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستزيد كمية المياه المنبعثة من قسمها في نهر دجلة لمدة شهر لتخفيف ضائقة المياه في العراق.