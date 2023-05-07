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رغم انخفاض الدولار.. احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تفوق التوقعات في أبريل

نمو بـ 21 مليار دولار إلى 3.205 تريليون دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان بنسبة 21 مليار دولار وسط انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى لتصل بذلك إلى 3.205 تريليون دولار مقارنة بتوقعات عند 3.192 تريليون دولار بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

وهبط اليوان 0.63% مقابل الدولار خلال شهر أبريل/نيسان، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي بنسبة 0.94% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

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كما ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 132.35 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من 131.65 مليار دولار في نهاية مارس/آذار.

تمتلك الصين 66.76 مليون أوقية من الذهب بحلول نهاية أبريل/نيسان، مرتفعة من 66.50 مليون أوقية في نهاية مارس/آذار.

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