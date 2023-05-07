"كروز" السعودية للعربية: بناء خط خاص للرحلات البحرية الفاخرة بحلول عام 2027

قال مدير تطوير الوجهات السياحية في شركة "كروز السعودية" مشهور باعشن، إن الشركة تهدف لتطوير البنية التحتية للسياحة البحرية في المملكة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، كما تخطط لإطلاق خط خاص بها للرحلات البحرية الفاخرة بحلول عام 2027.

وأضاف باعشن في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي، أن "كروز السعودية" هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى أن الشركة كان لديها موسم تجريبي في عام 2020 بعلامة تجارية واحدة.

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وأوضح أن "كروز السعودية" تستهدف العمل في المستقبل مع 14 شركة عالمية، مشيرا إلى أن الشركة تدير حاليا 3 موانئ في السعودية في جدة وينبع والدمام.

وذكر باعشن أن هذه الموانئ هي مدخل للوجهات السياحية داخل السعودية.

وأشار إلى أن خطط التوسع تستهدف البحر الأحمر لتغطية كاملة للرحلات السياحية، مضيفاً أن هناك شراكة مع شركة "أمان" لبناء خط رحلات خاص.