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خاص

"منشآت" للعربية: برنامج "جدير" ساعد 14 شركة على الإدراج في سوق "نمو"

إطلاق مبادرات لخفض تكاليف التمويل على الشركات الناشئة

دبي - العربية.نت
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كشف مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات في "منشآت" في السعودية بدر حمد القاضي، عن وجود 4 مراكز شاملة لدعم رواد الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض تكاليف التمويل على الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأضاف القاضي، في مقابلة مع "العربية"، أن "منشآت" عملت على ربط الشركات بشبكة من المستشارين والمستثمرين ضمن برنامج "جدير"، والذي أسهم في طرح 14 شركة في السوق السعودية الموازية "نمو".

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وأشار إلى تمويل أكثر من ألفي منشأة ضمن برنامج "جدير"، بما يستهدف تسهيل الفرص الشرائية للقطاع العام والخاص.

"منشآت" ترسي مشروعاً على "عزم" السعودية بـ11.7 مليون ريال شركات سوق السعودية "منشآت" ترسي مشروعاً على "عزم" السعودية بـ11.7 مليون ريال

وكشف التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022، عن تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 1.140 مليون شركة بنهاية العام الماضي.

كما كشف التقرير عن استفادة 17 ألف منشأة صغيرة من ضمانات مقدمة من برنامج "كفالة" بقيمة 71 مليار ريال.

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من القطاع الصناعي السعودي، في حين زاد عدد المنشآت في القطاع الصناعي بنسبة 22%.

وتبلغ قيمة الضمانات المالية المقدمة من برنامج "كفالة" نحو 71.3 مليار ريال، وقد استفاد منها 17 ألف منشأة.

وأفاد التقرير بأن عدد المستثمرين نما 83% في الجولات الاستثمارية للشركات الناشئة.

وأوضح أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للمصدرين والمستوردين السعوديين للمنتجات غير النفطية بلغت 3.27 مليار ريال.

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