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ارتفاع الطلب على السفر الداخلي
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سياحة

استطلاع.. قطاع السفر والسياحة العالمية لن يتعافى تماماً بنهاية 2023

قطاع السفر العالمي ينمو 22% في عام 2022

دبي - العربية.نت
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قال مجلس السفر والسياحة العالمي "WTTC"، إن قطاع السفر والسياحة لن يتعافى تماماً هذا العام لكنه سيقترب من مستويات ما قبل "كوفيد".

ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 9.5 تريليون دولار في عام 2023، أي أنه سيساهم بنحو 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقاً لأبحاث التأثير الاقتصادي لعام 2023 الصادرة عن مركز التجارة العالمي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وبعد انخفاض حاد في عام 2020، نما قطاع السفر العالمي بنسبة 25% تقريباً على أساس سنوي في عام 2021، تلاه زيادة أخرى بنسبة 22% في عام 2022، وفقاً لتقرير WTTC السنوي الذي تم إعداده بالشراكة مع "Oxford Economics".

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وسيحدث التعافي العالمي في عام 2024، مدعوماً بالعودة البطيئة، ولكن الثابتة للسياح الصينيين، وفقاً للتقرير.

بدورها، قالت رئيسة "WTTC" جوليا سيمبسون: "نتوقع أن يتجاوز عام 2024 عام 2019".

المناطق التي تتعافى بشكل أسرع

وبحلول نهاية عام 2022، عادت مستويات السياحة في 34 دولة - من أصل 185 تم تحليلها - إلى مستويات ما قبل الجائحة من حيث مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبحث.

وقالت سيمبسون، إن "الدول التي تقود الانتعاش تشمل الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان".

وتتوقع أبحاث "WTTC" أن تحقق 50 دولة أخرى على الأقل - أو تكون في نطاق 95% من بلوغ - هذا الهدف بحلول نهاية هذا العام.

وقالت: "تتوقع أبحاث التأثير الاقتصادي أن أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية سوف تتعافيان إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2023". "نتوقع أن تتعافى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، وأخيراً، من المتوقع أن تنتعش منطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2025".

لكن في هذا السياق، لا يعني التعافي أنه يتم القيام بنفس عدد الرحلات مقارنة بما كان عليه قبل الوباء، لأن التضخم وارتفاع تكاليف السفر جعل السفر أكثر تكلفة.

عودة وظائف السياحة

وهذا العام، ستتعافى الوظائف في قطاع السفر والسياحة إلى 95% من مستويات عام 2019، وفقاً للتقرير.

وأضافت أنه في عام 2019، عمل 334 مليون شخص في قطاع السفر - وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ولكن حوالي 70 مليون وظيفة فقدت في عام 2020، تلاها انتعاش بنحو 11 مليون وظيفة في عام 2021 و21.6 مليون في عام 2022، وفقاً للتقرير.

وظائف بالملايين

وبحلول عام 2033، تتوقع "WTTC" أن يوظف قطاع السفر حوالي 430 مليون شخص حول العالم، يمثلون ما يقرب من 12% من القوى العاملة العالمية.

ولكن على الجانب الأخر، سيؤدي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق إلى تقييد السفر بشدة في عام 2023، وفقاً لتقرير "ريسكلاين".

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