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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،(أرشيفية-رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أرشيفية - رويترز)
اقتصاد

اقتراح أوروبي بمعاقبة شركات صينية لمساعدة روسيا.. والصين تحذر!

تتضمن القائمة 7 شركات.. وإقرارها يلزمه موافقة بالإجماع

دبي - العربية.نت
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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على 7 شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استخدامها في أسلحة الحرب الروسية، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تم تضمين الشركات، التي تم فرض عقوبات على بعضها بالفعل من قبل الولايات المتحدة، في اقتراح عقوبات ستناقشه الدول الأوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقاً للمقترح الذي اطلعت عليه الصحيفة.

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وأُدرجت شركات؛ "3HC" لأشباه الموصلات الصينية، وشركة التكنولوجيا "King-Pai"، وكذلك "Sinno Electronics"، و"Sigma Technology"، ومقرها في هونغ كونغ، ضمن قائمة العقوبات المقترحة. وستحتاج القائمة إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قبل أن تصبح سارية المفعول، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ".

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واتهم الاقتراح شركة "3HC"، وهي شركة لتصنيع شرائح الكمبيوتر، بمحاولة التهرب من ضوابط التصدير والحصول على مواد من أصل أميركي لدعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية. كان هناك أيضاً اقتراح بفرض عقوبات على بعض الشركات الإيرانية المتورطة في صنع وتوريد طائرات بدون طيار إلى روسيا، وكذلك لتوسيع نطاق الصادرات المحظورة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن التجارة الاقتصادية لبلاده مع روسيا "كانت فوق الحد تماماً، في مؤتمر صحافي في بكين يوم الاثنين".

وأضاف: "وبالتبعية، فإن تصرفات الاتحاد الأوروبي ستقوض بشكل خطير الثقة والتعاون المتبادلين بين الصين والكتلة الأوروبية، وتعمق الانقسام والصدام في العالم".

وقال: "نحث الاتحاد الأوروبي على عدم السير في هذا الطريق الخاطئ، وإلا ستتخذ الصين إجراءات حازمة لحماية مصالحنا المشروعة والقانونية".

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