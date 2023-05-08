خبير: أسعار النفط ستتجاوز مستوى 80 دولاراً للبرميل خلال أسابيع

قال الخبير النفطي، فهد بن جمعة، إن سوق النفط شهد حالة من المبالغة والمضاربة خلال الفترة الماضية، ولكن مع تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية في أميركا والصين بدأ في العودة لوضعه الطبيعي.

وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن عودة سوق النفط للتفاعل مع معطيات وأساسيات العرض والطلب بدعم من قرار "أوبك+" بالخفض الطوعي للإنتاج.

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وأوضح أنه لا داعى لخفض جديد من قبل "أوبك+" مع بدء التحول والتحسن لأسعار النفط في الوقت الحالي في ظل نمو الطلب وانحسار مخاوف الركود في أميركا.

وأشار إلى أن أسعار النفط ستستمر في التحسن خلال الفترة المقبلة لتتجاوز مستوى الـ 80 دولارا للبرميل في الأسابيع المقبلة، مع دخول فصل الصيف والذي يشهد زيادة بالطلب على المشتقات النفطية.

وبين أن التوقعات تشير إلى أن مستويات النفط ستتراوح بين 80-90 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين، حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.