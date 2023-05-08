"بينانس" تستأنف سحب "بيتكوين" بعد التوقف للمرة الثانية خلال 12 ساعة

أعادت "بينانس" عمليات سحب بيتكوين بعد الإشارة إلى أن التكدس الكبير على "سلسلة الكتل" الخاصة بالعملة المشفرة، أدت إلى توقف مرتين للخدمة في أقل من 12 ساعة، وهو تعليق أثر على أسواق العملات المشفرة.

وقالت الشركة إنه تم تطبيق رسوم أعلى على المعاملات المعلقة حتى يتم اعتمادها من قبل معدّني بيتكوين - منصات الكمبيوتر التي تدير الشبكة. يأتي ذلك، فيما انخفضت عمليات السحب لأكثر من ساعتين يوم الاثنين في آسيا.

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وأضافت المنصة التي تعد أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم، أنه لمنع تكرار مماثل في المستقبل، تم "تعديل رسومنا". "سنواصل مراقبة النشاط على السلسلة والتعديل وفقاً لذلك إذا لزم الأمر".

وأوقفت "بينانس" أيضاً عمليات سحب بيتكوين يوم الأحد لمدة 90 دقيقة تقريباً، وألقت باللوم على الازدحام على "بلوكتشين" الخاص بالرمز.

وفي هذه الأثناء، انخفضت عملة بيتكوين - أكبر عملة مشفرة - بنسبة 3.7% وتم تداولها عند حوالي 27،950 دولاراً اعتباراً من الساعة 9:05 صباحاً في لندن يوم الإثنين. وسجل مؤشر أكبر 100 أصل رقمي انخفاضاً مشابهاً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تجاوز حجم التداول على منصة "بينانس"، 7 مليارات دولار في الـ 24 ساعة الماضية، أي 5 أضعاف حجم التداول في أقرب منصة منافسة "OKX"، وفقاً لبيانات من "CoinGecko".

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر مطور بيتكوين، "Casey Rodarmor" بروتوكولاً - يسمى Ordinals - ساعد الأشخاص على إصدار الرموز غير القابلة للاسترداد على الشبكة لأول مرة. وعزز ذلك المعاملات على شبكة سلاسل الكتل الخاصة ببيتكوين.

وغالباً ما تعتمد الرموز غير القابلة للاسترداد، أو الأصول الرقمية على شبكة "إيثريوم". وبالتالي يمثل ظهورهم على شبكة بيتكوين تطبيقاً جديداً لـ "بلوكتشين" معروف بشكل أفضل بوظائف تخزين القيمة والدفع.

من جانبه، قال المؤسس المشارك لمنصة التداول الاجتماعي "Alpha Impact"، هايدن هيوز، إن Ordinals أدت إلى "زيادة هائلة في رسوم الشبكة والازدحام.

أدى انهيار العملة المشفرة في العام الماضي وحالات الإفلاس مثل "FTX" إلى تقويض الثقة في منصات الأصول الرقمية ولا تزال الشكوك قائمة حول هذه الصناعة. وضاعفت "بينانس" والمنافسون لاحقاً الجهود لمحاولة تبديد المخاوف بشأن ما إذا كان لديهم احتياطيات كافية.

الرسوم غير متطابقة

بدوره، قال رئيس المبيعات التجارية في "OSL SG Pte" في سنغافورة، ستيفان فون هاينش، إن رسوم السحب التي تفرضها البورصات كانت أقل من الرسوم التي يفرضها عمال المناجم.

وقال: "لقد شهدت قائمة انتظار المعاملات التي تنتظر التحقق لإدراجها في بلوكتشين نمواً كبيراً في الأيام الأخيرة، مما تسبب في زيادة رسوم المعاملات وأوقات التأكيد.

ونقلت "بينانس" يوم الأحد أيضاً ما قيمته 4.4 مليار دولار من بيتكوين عبر محافظ الأصول الرقمية الخاصة بها، بناءً على تحليل من شركة الأبحاث "CryptoQuant". وقالت البورصة في تغريدة أن بيتكوين تم نقلها "بين محافظ بينانس الساخنة والباردة بسبب تعديلات عنوان BTC".

لا يتم توصيل المحافظ الباردة بالإنترنت، على عكس المحافظ الساخنة، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها طريقة أكثر أماناً لتخزين العملات الرقمية.