أكبر بورصة تشفير أميركية تراهن على دولة عربية كمركز دولي لعملياتها

تخطط بورصة العملات المشفرة، كوينباس غلوبال "Coinbase Global"، والتي باتت على خلاف مع المنظمين في الولايات المتحدة، اعتبار الإمارات مركزاً دولياً لعملياتها.

وقال الرئيس التنفيذي برايان ارمسترونغ: "نبحث عن موطن لإنشاء مركز دولي يمكن أن يخدم العديد من البلدان في العالم". وأضاف أن دولة الإمارات في وضع جيد للتوسع وخدمة الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

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وخلال جلسة حوارية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023، قال أرمسترونغ إن الإمارات "تقود الطريق إقليمياً" في مجال التشفير، ويمكن أن تكون مركزاً دولياً محتملاً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأعلنت الشركة في مدونة على الإنترنت أن المنطقة بمثابة "جسر استراتيجي" بين آسيا وأوروبا، وهما مجالان من مجالات تركيزها الحالية.

وكان ارمسترونغ صريحاً بشأن عدم الوضوح في لوائح العملات المشفرة الأميركية الحالية، مما زاد من احتمال الانتقال مبكراً في تصعيد الخطاب. ويوم الاثنين، قال أرمسترونغ إن "كوينباس" لن تغادر الولايات المتحدة، وهي سوق مهم للشركة.

وأضاف أن الجهات التنظيمية في الإمارات تتقدم على الولايات المتحدة. "نهج الإمارات كان تفكيراً أكثر تقدماً من الولايات المتحدة".

تواجه كوينباس، والتي خفضت عدد موظفيها بنسبة 20% في يناير، مزيداً من عدم اليقين بعد تلقي إشعار من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في مارس يهدد بمقاضاتها على عدة خطوط عمل.

وتأتي خطتها بعد أن دفعت سلسلة من تحقيقات التشفير في الولايات المتحدة الشركات إلى التطلع نحو المراكز المالية في الخارج، مع ولايات قضائية مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ تزيد من جاذبيتها مع رواد الأعمال والمستثمرين في مجال التشفير.