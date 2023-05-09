موقع يخصص جائزة 1000 دولار مقابل مشاهدة هذه الأفلام!

كيف تكسب 1000 دولار مقابل مشاهدة الأفلام بنهم؟ يقدم موقع مالي جائزة لشخص واحد يمكنه تخصيص أسبوعين لمشاهدة أكثر من 20 ساعة من ملحمة فيلم "Fast and the Furious".

ويسعى موقع "FinanceBuzz" - وهو موقع يقدم نصائح وتوصيات متعلقة بالمال – إلى تعيين مقيّم للقضايا أو المطالبات في حوادث السير الخاصة بسلسلة أفلام "فاست آند فيروس" العشرة من بطولة فان ديزل، والتي أصدرت أول دفعة لها في عام 2001.

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حصد فيلم "F9: The Fast Saga"، وهو التاسع في السلسلة، أكثر من 400 مليون دولار بعد صدوره في عام 2021، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستكون مهمة مقيّم المطالبات: تتبع الأضرار الناجمة عن كل حادث سيارة يحدث في كل فيلم، بما في ذلك فيلم "Fast X" القادم، والذي سيظهر لأول مرة في 19 مايو. وتحديد الضرر وما هي السيارات المتورطة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، "على سبيل المكافأة، سيحصل الفائز على تعليم صحي حول قيمة الأسرة".

وتريد "FinanceBuzz" أيضاً معرفة ما إذا كان عدد حوادث تحطم السيارات خلال سلسلة الفيلم قد زاد أو انخفض خلال تاريخ العرض، وفقاً للبيان.

ويعتزم موقع الويب استخدام النتائج التي توصل إليها مسؤول تسوية المطالبات لتقدير تأثير التأمين على القيادة المتهورة للامتياز العالمي البالغة قيمتها مليار دولار، وفقاً لوصف الوظيفة. وقالت الشركة إنها ستدرج أيضاً ملاحظات الفائز في القصة القادمة.

وللتأهل للوظيفة، يجب أن يكون المتقدم الناجح قادراً على استئجار أو بث الأفلام في المنزل ومشاهدة "Fast X" في السينما.

ويمكن للمتقدمين المقيمين في الولايات المتحدة التقديم بحلول 19 مايو، وسيكتشف الفائز بحلول 26 مايو، حسبما أعلن موقع "FinanceBuzz".