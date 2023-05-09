فرانس برس: ميسي يستعد لانتقال ضخم إلى السعودية في "صفقة محسومة"

أفاد مصدر لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب صفقة ضخمة، ومن المحتمل أن ينضم إلى خصمه اللدود كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.

وقال المصدر المقرب من المفاوضات التي تجري بعد أشهر فقط من رفع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لكأس العالم في قطر، إن ميسي سيوقع صفقة "ضخمة" مع ناد لم يكشف عن اسمه بعد، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف المصدر: "ميسي صفقة منتهية. سيلعب في السعودية الموسم المقبل".

وأكد المصدر أن العقد "استثنائي، وضخم. نحن فقط بصدد الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة".

ولم يرد أي تأكيد من نادي ميسي الحالي باريس سان جيرمان، الذي أشار ببساطة إلى أنه كان متعاقداً حتى 30 يونيو عندما اتصلت به وكالة "فرانس برس".

فيما أفاد مصدر منفصل في باريس سان جيرمان: "لو أراد النادي تجديد عقده لكان ذلك قد تم في وقت سابق".

ليس نادياً محدداً

جاء وصوله المتوقع على خطى شريكه رونالدو في السجال منذ فترة طويلة، والذي انضم إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين في صفقة ضخمة في يناير.

ويقال إن اتفاق رونالدو حتى يونيو 2025 يصل إلى أكثر من 400 مليون يورو (439 مليون دولار)، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم، وفقاً لمجلة "فوربس".

وعلى الرغم من التقارير العديدة التي تربط ميسي بالهلال، أحد أفضل الفرق السعودية، قالت مصادر بالنادي لوكالة فرانس برس، إنهم لم يكونوا على اتصال مباشر بالنجم الأرجنتيني.

وقال أحد المصادر: "الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو، الخطة هي جلب لاعبين رائعين مثل هذين، وكذلك اللاعبين الشباب القادمين الذين لديهم مستقبل واعد".

يذكر أن صحيفة "التليغراف" قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن قيمة عقد ميسي ستصل إلى 400 مليون دولار في الموسم الواحد.

حصد ميسي 7 مرات جائزة أفضل لاعب في العالم.