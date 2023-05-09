"هيرميس" للعربية: استبعاد تأثير صفقة الأبراج يدفع أرباح "زين السعودية" لهذه القيمة

قال محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية "هيرميس"، عمر ماهر، إن أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" مع استبعاد تأثير صفقة الأبراج (العوائد وتكلفة الاستئجار) ستبلغ نحو 100 - 120 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وأضاف ماهر في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن مكاسب بيع صفقة الأبراج تقدر بنحو 532 مليون ريال، فيما تبلغ الزيادة المتوقعة في التكاليف التشغيلية سنويا في حدود 300-400 مليون ريال بفعل إعادة استئجار تلك الأبراج.

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وأوضح أنه باستبعاد الأرباح الرأسمالية لصفقة بيع الأبراج تصبح أرباح الربع الأول من 2023، نحو 31 مليون ريال، قائلا:" لا يجوز استبعاد الأرباح الرأسمالية لبيع الأبراج دون استبعاد التكلفة الخاصة بإعادة تأجير تلك الأبراج".

وذكر أنه وفقا لتقديراتنا مع استبعاد نحو 400 مليون ريال التكاليف السنوية لتأجير الأبراج، سيكون هناك زيادة بسيطة في التكاليف التشغيلية والتي قد تكون ناتجة عن التغير في مكونات الإيرادات، أو المخصصات.

وبين أن أرقام الربع الأول تشوبها بعض الضبابية، ولكنها ليست مقلقة من وجهة نظرنا، ولابد للمستثمر من التركيز على الأداء التشغيلي، كما أن تراجع السهم ليس متعلقا بنتائج الأعمال.

أظهرت البيانات الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام 2023 بنسبة 595% لتتضاعف نحو 7 مرات تقريبا إلى 563 مليون ريال، مقابل 81 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 125.2% في الربع الأول، مقابل 250 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2022.

وأشارت "زين" إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 195 مليون ريال، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 16 مليون ريال.

وذكرت "زين" السعودية أن صافي مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج إلى شركة لتيس الذهبية (GLI) في الربع الأول من عام 2023 بلغ 532 مليون ريال سعودي، باستثناء أي زيادة مرتبطة بالزكاة.